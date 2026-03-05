Путин: Российские женщины все чаще берут на себя мужские обязанности

Российские женщины всё чаще стали брать на себя обязанности, которые считаются мужскими. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На мероприятии в Кремле по случаю Международного женского дня он отметил, что это не только военнослужащие.

«Не только медики, связисты, но и другие военные специальности. Это оборонная промышленность, это наука», — указал глава государства.

Ранее россиянка Марина Старовойтова стала первым в мире капитаном атомного ледокола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
