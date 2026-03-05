Путин: Российские женщины все чаще берут на себя мужские обязанности
5 марта 202617:47
Российские женщины всё чаще стали брать на себя обязанности, которые считаются мужскими. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На мероприятии в Кремле по случаю Международного женского дня он отметил, что это не только военнослужащие.
«Не только медики, связисты, но и другие военные специальности. Это оборонная промышленность, это наука», — указал глава государства.
Ранее россиянка Марина Старовойтова стала первым в мире капитаном атомного ледокола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
