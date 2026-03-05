Россиянам рассказали, как не потерять деньги при оплате QR-кодом
Снизить риск мошенничества при оплате через QR-код позволят встроенные сканеры банковских приложений. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по сетевой безопасности и веб-разработчик вендора в сфере информационной безопасности «Код Безопасности» Константин Горбунов.
Он напомнил, что с 1 сентября российские банки начнут внедрять универсальный QR-код, который будет направлять пользователя на страницу выбора способа оплаты. В этом случае мошенники могут наклеивать свой код поверх настоящего, однако «в банковских приложениях есть автоматическая защита от нелегитимных ссылок».
Эксперт также посоветовал не считывать QR-коды с бумажных распечаток, а использовать те, которые высвечиваются на кассовых терминалах. Кроме того, следует всегда проверять реквизиты получателя и сумму платежа.
«Простой способ избежать крупных финансовых потерь - использовать отдельные карты, на которых хранится минимальная сумма денег», – заключил Горбунов.
Ранее замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что единый QR-код даст гражданам возможность самостоятельно выбирать банковское приложение для оплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
