Россиянам рассказали, как не потерять деньги при оплате QR-кодом

Снизить риск мошенничества при оплате через QR-код позволят встроенные сканеры банковских приложений. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по сетевой безопасности и веб-разработчик вендора в сфере информационной безопасности «Код Безопасности» Константин Горбунов.

В 2026 году в РФ завершат переход на единый QR-код для всех платежей

Он напомнил, что с 1 сентября российские банки начнут внедрять универсальный QR-код, который будет направлять пользователя на страницу выбора способа оплаты. В этом случае мошенники могут наклеивать свой код поверх настоящего, однако «в банковских приложениях есть автоматическая защита от нелегитимных ссылок».

Эксперт также посоветовал не считывать QR-коды с бумажных распечаток, а использовать те, которые высвечиваются на кассовых терминалах. Кроме того, следует всегда проверять реквизиты получателя и сумму платежа.

«Простой способ избежать крупных финансовых потерь - использовать отдельные карты, на которых хранится минимальная сумма денег», – заключил Горбунов.

Ранее замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что единый QR-код даст гражданам возможность самостоятельно выбирать банковское приложение для оплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ДеньгиоплатаМошенникиQR-код

Горячие новости

Все новости

партнеры