На двух стульях: Гергиев заявил про Мариинский и промолчал про Большой театр
На фоне заявлений о том, что глава Мариинки Георгий Гергиев может прийти в Большой театр, в России обдумывают, насколько это реально.
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев ответил на вопрос журналиста о своем назначении на должность главы Большого театра. Гергиев указал на то, что он возглавляет Мариинский театр.
В четверг спецпредставитель президента Михаил Швыдкой на полях Санкт-Петербургского форума объединенных культур сообщил, что речи об объединении Большого и Мариинского театров не идет, но Гергиев действительно может возглавить оба учреждения.
Бывший солист Большого театра, руководитель Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе прокомментировал возможное назначение Валерия Гергиева на пост руководителя Большого театра.
«Гергиев — гений!» - заявил «Известиям» Цискаридзе.
Балерина Анастасия Волочкова ранее также предлагала назначить Цискаридзе на смену уволившемуся директору Большого театра Владимиру Урина. Также танцовщица отметила, что с дирижером Мариинского театра Валерием Гергиевым ее связывают самые теплые воспоминания, и пожелала Гергиеву удачи в руководстве Большим театром.
«Я с большим уважением отношусь к Урину. В самые сложные времена, когда меня незаконно уволили из Большого театра и даже запрещали приходить туда, чтобы постоять у балетного станка, Урин помог мне. Он разрешил мне репетировать в театре Станиславского и Немировича-Данченко в свободное от репетиций время. Впоследствии на сцене этого театра состоялся мой сольный концерт. Считаю, что Урин — очень достойный руководитель. Что же касается Гергиева, мы на протяжении четырех с половиной лет вместе работали под крышей Мариинского театра. Если у него хватит сил и возможностей держать под своей эгидой две великих структуры, честь ему и хвала», — сказала Волочкова.
Российский политолог Сергей Марков считает, что Урин являлся представителем современного европейского искусства, а россияне мечтали о классике.
«Культурная революция. Маленькая пока. Урин покидает пост руководителя Большого театра. Урин - это знаковая фигура. Он представляет идейную коалицию современного европейского искусства. Наши граждане много лет хотят от Большого театра классики. Поэтому на балет Щелкунчик тысячи людей стоят в очереди на холодном ветру ночами. А Урин продвигал не классику, а эксперименты в духе европейского современного искусства», – написал политолог в своем Telegram-канале 18 ноября.
Ранее стало известно, что система руководства Большим театром обсуждалась на совещаниях, в том числе с президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru