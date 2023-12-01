Голикова исключила объединение Большого и Мариинского театров
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Большой и Мариинский театры останутся самостоятельными юридическими лицами, их объединения не будет, сообщает РИА Новости.
По её словам, она решила «предвосхитить возможные вопросы» на эту тему, которые могут появиться после того, как обе организации возглавил Валерий Гергиев.
«Большой и Мариинский театр как существовали, так и будут существовать как самостоятельные юридические лица», - сказала Голикова.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Гергиев на пять лет был назначен генеральным директором Большого театра, сохранив при этом пост главы Мариинского театра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru