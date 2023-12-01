Голикова исключила объединение Большого и Мариинского театров

По её словам, она решила «предвосхитить возможные вопросы» на эту тему, которые могут появиться после того, как обе организации возглавил Валерий Гергиев.

«Большой и Мариинский театр как существовали, так и будут существовать как самостоятельные юридические лица», - сказала Голикова.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Гергиев на пять лет был назначен генеральным директором Большого театра, сохранив при этом пост главы Мариинского театра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

