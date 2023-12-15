Премьер Большого театра призвал сделать билеты на спектакли доступными

Родькин выразил сочувствие людям, которые часами стоят на морозе в огромных очередях за билетами. По его словам, он сам попал на спектакль театра, только «когда уже там работал».

Кто виноват в такой ситуации вокруг Большого театра, артист ответить затруднился.

Балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН призвала зрителей не покупать билеты на спектакль «Щелкунчик», а слетать за эти деньги на Мальдивы.

