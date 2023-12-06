«Сохраним традиции!»: Лазарев о будущем Театра Российской Армии

Народный артист России Александр Лазарев назначен главным режиссером Театра Российской Армии. Об этом сообщили в Минобороны. С 1995 по 2020 годы этот пост занимал Борис Морозов, следующие три года должность была вакантна.

«Про планы говорить еще рано. Могу сказать только одно: театр традиционный, имеющий глубокие корни. Я приверженец традиционного театра, сохранения традиций. Естественно, театр как любой институт, любой организм, должен идти вперед и развиваться. Поэтому, сохраняя традиции, будем идти вперед!», - заявил Лазарев.

Ранее Валерий Гергиев стал генеральным директором Большого театра. Он будет совмещать свою работу с аналогичной должностью в Мариинском театре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

