Женщина 59 часов стояла в очереди, чтобы сводить дочь на «Щелкунчика»

Женщина первая купила два билета на спектакль «Щелкунчик» и рассказала телеканалу «Звезда» о своих впечатлениях.

«Великая музыка!»: Солист Большого театра об ажиотажном спросе на «Щелкунчика»

По словам Елены, она стояла в очереди с 8 ноября (около 59 часов), чтобы купить два билета на спектакль - для себя и своей дочери. Женщина рассказала, что у ее дочери в январе день рождения, а билет в Большой театр станет отличным подарком. После представления Елена с девочкой отправятся встречать Новый год на Красной площади.

Люди дежурили у Большого театра сутками, чтобы получить браслеты для покупки билетов на «Щелкунчик» на предновогодние сеансы — 29, 30 и 31 декабря. Telegram-канал Mash писал, что в один момент в толпе началась давка, а у одной девушки случилась паническая атака.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали организаторов незаконной очереди за билетами на «Щелкунчик». Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, передает «Радиоточка НСН».

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