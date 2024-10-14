«Жёсткий и лирический»: Стиль обладательницы Нобелевки Хан Ган назвали уникальным
Один из самых известных романов («Вегетарианка»), принёсших мировую славу Хан Ган, был выпущен на русском языке в 2017 году, отметила в эфире НСН Светлана Моисеева.
Стиль письма обладательницы Нобелевской премии по литературе Хан Ган является уникальным – сначала он лирический и выразительный, после чего меняется и становится более сухим и жестким, рассказала руководитель проектов редакции «Жанры» издательства АСТ Светлана Моисеева в разговоре с НСН.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году стала писательница Хан Ган из Южной Кореи. Она стала первой корейской писательницей, удостоенной этой престижной награды. Хан Ган получила премию «за свою насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».
«Хан Ган отличает лирический и выразительный стиль письма, однако в моменты документирования событий он меняется – становится более сухим и жестким. Особенно это ощутимо в романе «Человеческие поступки». Книги южнокорейской писательницы регулярно становятся финалистами и лауреатами больших литературных премий по всему миру, в числе которых Букеровская, Дублинская, премия «Ясная поляна», теперь отдельным признанием отмечен ее уникальный стиль письма», – сказала Моисеева.
Она отметила, что один из самых известных романов («Вегетарианка»), принёсших мировую славу Хан Ган, был выпущен на русском языке в 2017 году.
«Книги Хан Ган выходят в редакции «Жанры» издательства АСТ. Один из самых известных романов, принесших мировую славу автору – «Вегетарианка» – был выпущен на русском в 2017 году. Двумя годами позднее вышли «Человеческие поступки» – откровенный и бескомпромиссный роман о правах человека и о жестокой цене, которую приходится заплатить за свободу. Суммарный тираж обеих книг – лимитированный и составляет почти 15 тысяч копий», – указала собеседница НСН.
Моисеева также добавила, что роман-путешествие Хан Ган «Я не прощаюсь» готовится к выходу в России.
«В планах редакции «Жанры» – переиздание «Вегетарианки» в новом оформлении, обложка книги находится на согласовании у Хан Ган; готовится к выходу «Я не прощаюсь» – роман-путешествие от смерти к жизни, о стойкости и боли, о решимости держаться и признании того, что ни любовь, ни скорбь не имеют конца», – резюмировала она.
В свою очередь в сети книжных магазинов «Читай-город» рассказали НСН, что в 2023 году в России стали особенно востребованы корейские вебтуны и манхва – их было продано в три раза больше, чем в 2022-м году. Отмечается, что среди россиян также востребована остросюжетная корейская литература и книги по знаменитым дорамам. При этом в 2024 году в тренде хилинг-романы.
«Новый тренд 2024 года – хилинг-романы, или «хюгге по-корейски». Это небольшие уютные истории о комфортной жизни и поиске своего места в мире. Самым популярным представителем южнокорейской литературы в сети «Читай-город» в сентябре стал хилинг-роман «Магазин шаговой недоступности» Хоён Ким», – говорится в сообщении.
Кроме того, в «Читай-городе» назвали ТОП-5 самых популярных южнокорейских романов в сентябре 2024 года – Хоён Ким. Магазин шаговой недоступности (хилинг-роман), Ли Чжонгван. Сеульский Подражатель (триллер), Хван Порым. Добро пожаловать в Книжный в Хюнамдоне (хилинг-роман), Ким Чжи Юн. Прачечная стирающая печали (хилинг-роман) и Чхон Чжихе. Запрет на браки в Чосоне Т. 1 (сентиментальная проза).
Ранее редактор художественной литературы группы компаний «ЛитРес» Анна Данилина в беседе с НСН отметила, что Хан Ган раскрывает в своих произведения остросоциальные темы, заставляя читателей прочувствовать всю тревогу происходящего в книге, передает «Радиоточка НСН».
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