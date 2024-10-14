«Жёсткий и лирический»: Стиль обладательницы Нобелевки Хан Ган назвали уникальным

«Хан Ган отличает лирический и выразительный стиль письма, однако в моменты документирования событий он меняется – становится более сухим и жестким. Особенно это ощутимо в романе «Человеческие поступки». Книги южнокорейской писательницы регулярно становятся финалистами и лауреатами больших литературных премий по всему миру, в числе которых Букеровская, Дублинская, премия «Ясная поляна», теперь отдельным признанием отмечен ее уникальный стиль письма», – сказала Моисеева.

Она отметила, что один из самых известных романов («Вегетарианка»), принёсших мировую славу Хан Ган, был выпущен на русском языке в 2017 году.

«Книги Хан Ган выходят в редакции «Жанры» издательства АСТ. Один из самых известных романов, принесших мировую славу автору – «Вегетарианка» – был выпущен на русском в 2017 году. Двумя годами позднее вышли «Человеческие поступки» – откровенный и бескомпромиссный роман о правах человека и о жестокой цене, которую приходится заплатить за свободу. Суммарный тираж обеих книг – лимитированный и составляет почти 15 тысяч копий», – указала собеседница НСН.

Моисеева также добавила, что роман-путешествие Хан Ган «Я не прощаюсь» готовится к выходу в России.

«В планах редакции «Жанры» – переиздание «Вегетарианки» в новом оформлении, обложка книги находится на согласовании у Хан Ган; готовится к выходу «Я не прощаюсь» – роман-путешествие от смерти к жизни, о стойкости и боли, о решимости держаться и признании того, что ни любовь, ни скорбь не имеют конца», – резюмировала она.

В свою очередь в сети книжных магазинов «Читай-город» рассказали НСН, что в 2023 году в России стали особенно востребованы корейские вебтуны и манхва – их было продано в три раза больше, чем в 2022-м году. Отмечается, что среди россиян также востребована остросюжетная корейская литература и книги по знаменитым дорамам. При этом в 2024 году в тренде хилинг-романы.