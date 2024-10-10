«Ориентир - «Ясная Поляна»: Кто из писателей-россиян достоин Нобелевки по литературе
Претендентами на Нобелевскую премию по литературе от России были бы Водолазкин, Степнова, Данилов и Юзефович, заявила НСН Анна Динилина.
Финалисты разных лет премии «Ясная Поляна» могли бы претендовать и на Нобелевскую премию по литературе, заявила в беседе с НСН редактор художественной литературы группы компаний «ЛитРес» Анна Данилина.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году стала писательница Хан Ган из Южной Кореи. Она стала первой корейской писательницей, удостоенной этой престижной награды. Данилина отметила, что многие российские писатели могли бы побороться на шведскую награду.
«Так совпало, что в день, когда вручили Нобелевскую премию, одна из главных российских наград в литературе – премия в лучших толстовских традициях «Ясная Поляна» – также назовет лауреатов 2024 года. Шорт-лист, который составило жюри под председательством праправнука великого прозаика Владимира Толстого, – отличный ориентир для всех, кто любит глубокие тексты со множеством социальных и исторических отсылок, вопросов для размышления во время и после чтения. Финалисты разных лет этой награды могли бы смело быть включены в списки Шведской академии. В топе претендентов были бы Евгений Водолазкин, Марина Степнова, Дмитрий Данилов и Леонид Юзефович, романы которых важно читать, чтобы оставаться в контексте современной русской прозы высочайшего уровня», - сказала собеседница НСН.
Ранее один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, доктор филологических наук, писатель Лю Вэньфэй в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что самым популярным русским писателем в Китае является Федор Достоевский, поскольку его произведения имеют много возможностей для интерпретаций.
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