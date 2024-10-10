«Заставляет содрогнуться»: За что Нобелевка по литературе ушла в Южную Корею

По ее словам, романы Хан Ган показывают темную сторону жизни и не легки в чтении, однако точно заслуживают внимания.



«Нисколько не смущает присуждение премии «первой женщине из Азии». Романы Хан Ган определенно заслуживают внимания читателей, но не ждите от них легкости, как в последнем азиатском тренде – хилинг-романах. Ган сосредоточена не на терапевтическом чтении, а на обнажении темной стороны жизни. И хотя Шведскую академию не первый год обвиняют в излишней толерантности и ориентации на политику, премия Хан Ган заслуженна и важна как для азиатских читателей, так и для российских. С нетерпением будем ждать переводы других ее книг», - заключила Данилина.

Ранее один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, доктор филологических наук, писатель Лю Вэньфэй в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что самым популярным русским писателем в Китае является Федор Достоевский, поскольку его произведения имеют много возможностей для интерпретаций.

