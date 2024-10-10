«Заставляет содрогнуться»: За что Нобелевка по литературе ушла в Южную Корею
Проза южнокорейской писательницы Хан Ган заставляет читателя радоваться каждому спокойному дню, напоминая о несправедливости, сказала НСН Анна Данилина.
Лауреат Нобелевской премии по литературе южнокорейская писательница Хан Ган раскрывает в своих произведения остросоциальные темы, заставляя читателей прочувствовать всю тревогу происходящего в книге, рассказала в беседе с НСН редактор художественной литературы группы компаний «ЛитРес» Анна Данилина.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году стала писательница Хан Ган из Южной Кореи. Она стала первой корейской писательницей, удостоенной этой престижной награды. Данилина рассказала, что в 2016 году южнокорейская писательница получила Международную Букеровскую премию за книгу «Вегетарианка».
«Хан Ган – 53-летняя южнокорейская писательница, автор 23 произведений, первая азиатская женщина, которая получила Букер и Нобелевскую премию с разницей в восемь лет. Она пишет прозаические тексты и стихотворения. Российским читателям она может быть знакома по громкому роману «Вегетарианка». В 2016-м году именно эта книга принесла Хан Ган Международную Букеровскую премию и мировую славу. «Вегетарианка» рассказывает о женщине, которая после ночного кошмара отказалась от мяса вопреки протестам, критике и непониманию родных и друзей. Чтение непростое, но важное: о сложности выбора, умении стоять на своем и не бояться общественного мнения», - сказала собеседница НСН.
Данилина отметила, что проза Хан Ган пропитана драматизмом и психологизмом.
«В формулировке Шведской академии при оглашении имени лауреата прозвучали слова: «за интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни». Это отлично иллюстрирует второй переведенный на русский язык роман Ган – «Человеческие поступки». В нем писательница рассказала о последствиях акций протеста, которые прокатились по маленьким корейским городкам в 1980-х годах. По сюжету в давке погиб 15-летний подросток, а дальше мы видим, как переживают это горе его родные: через отрицание, чувство вины и гнева, невыразимую боль. Хан Ган часто касается остросоциальных тем, добавляя в тексты драматизм и психологизм, заставляя при чтении содрогнуться от несправедливости и радоваться каждому спокойному дню», - отметила Данилина.
По ее словам, романы Хан Ган показывают темную сторону жизни и не легки в чтении, однако точно заслуживают внимания.
«Нисколько не смущает присуждение премии «первой женщине из Азии». Романы Хан Ган определенно заслуживают внимания читателей, но не ждите от них легкости, как в последнем азиатском тренде – хилинг-романах. Ган сосредоточена не на терапевтическом чтении, а на обнажении темной стороны жизни. И хотя Шведскую академию не первый год обвиняют в излишней толерантности и ориентации на политику, премия Хан Ган заслуженна и важна как для азиатских читателей, так и для российских. С нетерпением будем ждать переводы других ее книг», - заключила Данилина.
Ранее один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, доктор филологических наук, писатель Лю Вэньфэй в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что самым популярным русским писателем в Китае является Федор Достоевский, поскольку его произведения имеют много возможностей для интерпретаций.
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