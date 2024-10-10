Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году стала писательница Хан Ган из Южной Кореи.
Ее наградили за глубокую и поэтичную прозу, в которой она обращается к историческим травмам и тонко передает уязвимость человеческого существования.
Хан Ган стала первой корейской писательницей, удостоенной этой престижной награды.
Ранее стало известно, что Нобелевская премия по химии в 2024 году присуждена американскому учёному Дэвиду Бейкеру и британским исследователям Демису Хассабису и Джону Джамперу за работы в области белковых молекул, напоминает RT.
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