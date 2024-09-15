От Пушкина до Пелевина: Китай и Бразилия перевели всех российских писателей
В Казани завершился первый литературный форум БРИКС, писатели из Ирана, Китая и Бразилии рассказали о любимых российских произведениях.
Казань успешно приняла первый литературный форум БРИКС, объединив взгляды на творчество самых разных писателей, поэтов и переводчиков из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран.
Российская сторона инициировала создание Ассоциации союза литераторов стран объединения БРИКС, а сами участники выразили надежду на постоянное сотрудничество и обмен достижениями.
Новый проект направлен на поддержку молодых талантов, продвижение литературных произведений на международной арене, а также создание условий для перевода и публикации произведений на языках стран-участниц. Ассоциация планирует ежегодно организовывать литературные форумы и фестивали.
Инициатива России получила поддержку со стороны участников форума.
ПРИВЕТ ИЗ БРАЗИЛИИ
Советская литература пользуется большой популярностью в Бразилии, в то время как современная российская литература не так хорошо известна в стране, рассказал в разговоре с НСН бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима, участвующий в форуме литераторов стран БРИКС.
«Кто поддерживает левый политический взгляд, всегда связаны с советской культурой, любят читать и узнавать советскую литературу. А кто имеет консервативный, антикоммунистический взгляд, им интересно узнать ее, чтобы критиковать СССР. То есть, так или иначе, в Бразилии советская литература нам очень важна и актуальна. Современная литература пока не так известна несмотря на то, что перевели Пелевина, Сорокина (даже была постановка его пьесы)… На днях будет перевод романа «Лавр» Водолазкина. Интерес к русской литературе всегда есть и всегда будет. Для нас русская литература – это синоним хорошей литературы», – сказал он.
Базилио да Сильва также перечислил русских писателей, которые наиболее популярны в Бразилии. Среди них, в частности, Михаил Булгаков и Лев Толстой.
«Много лет в Бразилии перевод делали не с русского, а с французского языка больше всего. Из поэтов очень любим Маяковского. Недавно вышли два сборника стихов Марины Цветаевой, перевели поэзию Пушкина. Интерес к произведениям классической литературы, невероятный интерес к советской литературе», – добавил писатель.
НАША НАТАША
А В Китае самым популярным русским писателем является Федор Достоевский, поскольку его произведения имеют много возможностей для интерпретаций, рассказал в разговоре с НСН один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, доктор филологических наук, писатель Лю Вэньфэй.
«Почти всех известных писателей России в Китае мы перевели. Если называть самых известных, то это Толстой, Пушкин. Среди молодых читателей это Достоевский, Чехов. Конечно, Тургенев, Гоголь – все они популярные. Но Достоевский самый популярный, у него глубокий смысл, в произведениях есть и православие, есть философы, религия… Это интересно для зарубежных читателей. Произведения Достоевского имеют больше возможностей для интерпретации. В Китае самая популярная – это литература XIX века. Русскую литературу до Пушкина мы очень мало читали. До Пушкина в России было много писателей, но за рубежом их мало читали», – сказал Вэньфэй.
Он отметил, что в Китае также популярна советская литература и современные российские произведения.
«Что касается советской литературы, она также очень популярна... Бродский, Евтушенко, Воскресенский. Сейчас еще читаем Фадеева. Может быть, в других странах их мало знают, но мы читаем. Мы также обращаем внимание на всех современных русских писателей... Что касается Пелевина, я первый его перевел в Китае. Теперь многие его читают», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Вэньфэй отметил, что в Китае очень любят героиню Наташу Ростову из романа Льва Толстого «Война и мир» и Татьяну Ларину из романа «Евгений Онегин» Александра Пушкина.
ВЫРОСЛИ НА ИРАНСКИХ РАССКАЗАХ
Что касается российских читателей, они тоже ценят авторов стран БРИКС. Оказывается, даже с детства. Россияне еще в детстве читали рассказы иранских, китайских и бразильских авторов, литературный обмен в рамках БРИКС имеет большой потенциал, заявил НСН писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов.
«Многое сегодня в плане отношения к русской литературе в мире меняется, в том числе благодаря усилиям Ассоциации союзов писателей России. Мы готовим в конце этого года большой международный форум, в котором примут участие и писатели, и издатели, и переводчики. Для людей, которые родились в СССР, классическая литература нынешних стран БРИКС – это часть детской культурной памяти. Многие писатели вошли, что называется, в культурный год. Например, рассказ «Дядюшка Наполеон» иранского писателя Ираджа Пезешк-зода, рассказы Жоржи Амаду (Бразилия), проза Лу Синя… Все это входило в юношеское чтение, были популярны африканская поэзия, арабская, иранская, классическая поэзия Индии и Китая», - рассказал он.
Шаргунов призвал вернуться к активному взаимодействию писателей, что сегодня в интересах миллионов читателей.
По его словам, в Индии, Китае и Бразилии есть огромный интерес к современной российской литературе.
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