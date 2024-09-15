От Пушкина до Пелевина: Китай и Бразилия перевели всех российских писателей

Инициатива России получила поддержку со стороны участников форума.

ПРИВЕТ ИЗ БРАЗИЛИИ

Советская литература пользуется большой популярностью в Бразилии, в то время как современная российская литература не так хорошо известна в стране, рассказал в разговоре с НСН бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима, участвующий в форуме литераторов стран БРИКС.

«Кто поддерживает левый политический взгляд, всегда связаны с советской культурой, любят читать и узнавать советскую литературу. А кто имеет консервативный, антикоммунистический взгляд, им интересно узнать ее, чтобы критиковать СССР. То есть, так или иначе, в Бразилии советская литература нам очень важна и актуальна. Современная литература пока не так известна несмотря на то, что перевели Пелевина, Сорокина (даже была постановка его пьесы)… На днях будет перевод романа «Лавр» Водолазкина. Интерес к русской литературе всегда есть и всегда будет. Для нас русская литература – это синоним хорошей литературы», – сказал он.

Базилио да Сильва также перечислил русских писателей, которые наиболее популярны в Бразилии. Среди них, в частности, Михаил Булгаков и Лев Толстой.

«Много лет в Бразилии перевод делали не с русского, а с французского языка больше всего. Из поэтов очень любим Маяковского. Недавно вышли два сборника стихов Марины Цветаевой, перевели поэзию Пушкина. Интерес к произведениям классической литературы, невероятный интерес к советской литературе», – добавил писатель.

НАША НАТАША

А В Китае самым популярным русским писателем является Федор Достоевский, поскольку его произведения имеют много возможностей для интерпретаций, рассказал в разговоре с НСН один из ведущих популяризаторов русской литературы в Китае, доктор филологических наук, писатель Лю Вэньфэй.

«Почти всех известных писателей России в Китае мы перевели. Если называть самых известных, то это Толстой, Пушкин. Среди молодых читателей это Достоевский, Чехов. Конечно, Тургенев, Гоголь – все они популярные. Но Достоевский самый популярный, у него глубокий смысл, в произведениях есть и православие, есть философы, религия… Это интересно для зарубежных читателей. Произведения Достоевского имеют больше возможностей для интерпретации. В Китае самая популярная – это литература XIX века. Русскую литературу до Пушкина мы очень мало читали. До Пушкина в России было много писателей, но за рубежом их мало читали», – сказал Вэньфэй.

Он отметил, что в Китае также популярна советская литература и современные российские произведения.

«Что касается советской литературы, она также очень популярна... Бродский, Евтушенко, Воскресенский. Сейчас еще читаем Фадеева. Может быть, в других странах их мало знают, но мы читаем. Мы также обращаем внимание на всех современных русских писателей... Что касается Пелевина, я первый его перевел в Китае. Теперь многие его читают», – указал собеседник НСН.

Кроме того, Вэньфэй отметил, что в Китае очень любят героиню Наташу Ростову из романа Льва Толстого «Война и мир» и Татьяну Ларину из романа «Евгений Онегин» Александра Пушкина.

ВЫРОСЛИ НА ИРАНСКИХ РАССКАЗАХ

Что касается российских читателей, они тоже ценят авторов стран БРИКС. Оказывается, даже с детства. Россияне еще в детстве читали рассказы иранских, китайских и бразильских авторов, литературный обмен в рамках БРИКС имеет большой потенциал, заявил НСН писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов.