Жуков: Фильм «Руки вверх!» отражает путь группы и историю страны

«Все факты в этом фильме правдивы, хоть это и не документальная лента, а художественный фильм, у которого есть свой драматургический движок», - сообщил он.

По словам Жукова, сюжет отражает не только путь группы к успеху, но и историю страны. Многие зрители, которые посмотрят фильм, смогут узнать себя и события своей молодости.

Ранее сообщалось, что продюсеры и режиссер фильма о группе «Руки Вверх!» просмотрели много юных актеров на роль Сергея Жукова в детстве, однако больше других кандидатов на кастинге их впечатлил сын исполнителя, передает «Радиоточка НСН».

