Только четыре из 35 отечественных фильмов, поддержанных Фондом кино в 2025 году, окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные ЕАИС Фонда кино. Фильм считается коммерчески успешным, если собирает в 2 раза больше производственного бюджета. В 2025 году таких показателей достигли «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Август». Клибанова объяснила тенденцию ростом стоимости кинопроизводства.

«За последние два годы стоимость производства выросла примерно в три раза, рынок действительно был перегрет. Специалистов не хватало, а те, которые есть, задрали гонорары. Стоимость кинопроизводства, на мой взгляд, стало неадекватной. Без государственных денег сегодня невозможно снять никакое кино. Если посмотреть статистику кинохождения за 2025 год и начало 2026 года, число зрителей не увеличилось, а, к сожалению, уменьшилось. Сборы есть только за счет того, что стоимость билетов выросла. Поэтому достаточно непросто окупить в прокате любое кино, маленькое или большое. Также, чтобы донести до людей информацию о кино в прокате, нужны существенные маркетинговые вложения. Если считать все затраты продюсеров на продвижение, производство картин, все очень грустно выглядит», - рассказала она.