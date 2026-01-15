Дорогое вложение: Почему фильмы с господдержкой не окупаются в прокате
Снижение кинохождения лишает возможности окупить фильмы в прокате, рассказала НСН Наталия Клибанова .
Семейные фильмы, военное кино и фантастика сегодня наиболее востребованы у зрителя, при этом такие проекты соответствуют интересам государства, потому чаще всего получают господдержку. Вместе с тем в последние годы кино сложно окупить в прокате с учетом рекордной стоимость производства и продвижения, рассказала в интервью НСН главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.
Только четыре из 35 отечественных фильмов, поддержанных Фондом кино в 2025 году, окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные ЕАИС Фонда кино. Фильм считается коммерчески успешным, если собирает в 2 раза больше производственного бюджета. В 2025 году таких показателей достигли «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Август». Клибанова объяснила тенденцию ростом стоимости кинопроизводства.
«За последние два годы стоимость производства выросла примерно в три раза, рынок действительно был перегрет. Специалистов не хватало, а те, которые есть, задрали гонорары. Стоимость кинопроизводства, на мой взгляд, стало неадекватной. Без государственных денег сегодня невозможно снять никакое кино. Если посмотреть статистику кинохождения за 2025 год и начало 2026 года, число зрителей не увеличилось, а, к сожалению, уменьшилось. Сборы есть только за счет того, что стоимость билетов выросла. Поэтому достаточно непросто окупить в прокате любое кино, маленькое или большое. Также, чтобы донести до людей информацию о кино в прокате, нужны существенные маркетинговые вложения. Если считать все затраты продюсеров на продвижение, производство картин, все очень грустно выглядит», - рассказала она.
Как отметила собеседница НСН, уже к концу года ситуация на кинорынке может стабилизироваться.
«Государство делает все, что возможно. Финансирование оказывается в значительном количестве. Думаю, рынок сам сейчас будет регулироваться. Производство упало примерно на 60% по сравнению с 2025-2024 годом. Оздоровление рынка уже началось. Задранные гонорары начинают пересматриваться, потому что люди сидят без работы на фоне снижения производства. К сожалению, пока стоимость производства больших фильмов, где много компьютерной графики, звезды и так далее пока еще действительно очень большая. Думаю, к концу года люди начнут приходить в себя», - уточнила Клибанова.
По ее словам, приоритет при выделении господдержки сегодня отдается семейному контенту, военному кино и фантастике.
«Семейный контент третий год является приоритетным для господдержки, поскольку основной зритель кинотеатра - молодые люди и дети. Семейная аудитория -самая благодатная для проката, это всегда плюс один билет. Детям, особенно в новогодние праздники и на каникулах, надо что-то о смотреть. Потому семейное кино на первом месте. На второе выходит. Такие фильмы смотрит молодая аудитория и более взрослая, любители жанра и аттракционного кино. На третьем месте традиционно военно-патриотическое кино. Наш зритель любит такие фильмы. Судя по питчингу в Фонде кино в том году, сейчас в производстве много проектов, в том числе современных историй про СВО. Также в ИРИ, Фонде кино и в Минкульте добавилась тема, связанная с наукой, будут какие-то конкурсы. Тем, релевантных для господдержки, которые отражаются в сердцах зрителей, не так много. Не думаю, что произойдет серьезный крен в каком-то другом направлении», - заметила продюсер.
В декабре 2025 года сообщалось, что Фонд кино выделит финансирование на создание 15 картин компаний-лидеров отечественного кинопроката и 17 фильмов иных организаций кинематографии. Среди проектов, которые получили господдержку, спин-офф фантастической картины «Сто лет тому вперед» - «Весельчак У», главную роль в котором сыграет Александр Петров, экранизация сказок «Аленький цветочек» и «Приключения Старика Хоттабыча», «Холоп 3», фильм «Незнайка» и другие проекты, передает «Радиоточка НСН».
