«Инвестиции в авторское кино не могут быть оправданы финансово. Это всегда вопрос престижа, не существует никакого механизма привлечения, потому что привлечение предполагает понятную прибыль. Здесь все исключительно на сознательности инвестора. Это не совсем благотворительность, но это все равно работа на имидж. Эти деньги не возвращаются, но работают на репутацию дающего», - отметил он.

По его словам, крупных частных фондов не так много, потоки средств сокращаются.

«В каждом случае траектория индивидуальна. Кроме государственных структур в лице Фонда кино и Минкультуры существуют частные фонды, например, «Кинопрайм». Их не так много. Это как раз частные деньги, которые идут в независимое кино. В целом возможны личные контакты с бизнесменами, которые могут заинтересоваться тем или иным проектом. Это всегда было не так легко, а теперь это еще сложнее, поток частных денег очень сократился в кино в целом, в авторское кино – тем более. Авторскому кино гораздо сложнее выживать именно по причине того, что приток частных денег сокращается», - добавил собеседник НСН.

Семейные фильмы, военное кино и фантастика сегодня наиболее востребованы у зрителя, при этом такие проекты соответствуют интересам государства, потому чаще всего получают господдержку. Вместе с тем в последние годы кино сложно окупить в прокате с учетом рекордной стоимость производства и продвижения, рассказала в интервью НСН главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

