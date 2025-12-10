Песков: Россия и США не обсуждали заявление Зеленского о готовности к выборам

«Это то, о чём достаточно давно говорил президент РФ Владимир Путин и то, о чём относительно недавно говорил президент США Дональд Трамп», - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Москва будет наблюдать за развитием ситуации.

Ранее Трамп заявил, что Укране пора провести президентские выборы, на что Зеленский ответил, что готов к этому при обеспечении западными партнёрами необходимого уровня безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

