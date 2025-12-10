Песков: Россия и США не обсуждали заявление Зеленского о готовности к выборам

Москва и Вашингтон пока не обсуждали заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности провести в стране президентские выборы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Победит в другой жизни»: Почему выборы станут смертным приговором для Зеленского

«Это то, о чём достаточно давно говорил президент РФ Владимир Путин и то, о чём относительно недавно говорил президент США Дональд Трамп», - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Москва будет наблюдать за развитием ситуации.

Ранее Трамп заявил, что Укране пора провести президентские выборы, на что Зеленский ответил, что готов к этому при обеспечении западными партнёрами необходимого уровня безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Выборы Президента УкраиныСШАРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры