Актер Чадов потерял 75 миллионов рублей из-за патриотического фильма
Актер Алексей Чадов рассказал, что потерял около 75 миллионов рублей из-за действий его бывшего друга и партнера Максима Боева, с которым они в соавторстве выпустили фильм «За Палыча!».
По словам Чадова, он написал сценарий патриотического фильма «За ВДВ» в 2021 году, после чего договорился с Боевым, что тот будет сопродюсером фильма и соавтором его сценария. Все условия были прописаны в дополнительном юридическом соглашении, отмечает издание NEWS.ru. После подписания всех бумаг разработка фильма перешла к компании, которая была оформлена на жену Боева Ирину.
Как отмечает Чадов, одним из пунктов дополнительного соглашения было разделение прибыли с проката фильма пополам. Однако после выхода картины в свет, по словам Чадова, он не получил никаких денег.
При этом супруги Боевы, получив претензии, подали на артиста в суд. По их версии, юридические документы были заключены в отношении фильма «За ВДВ!», а не «За Палыча!», в связи с чем притязания Чадова не имеют юридической силы. Однако Чадов настаивает на том, что речь идет об одном и том же фильме, и планирует дальше судиться с супругами Боевыми.
Ранее стало известно, что известный российский актер Александр Петров зарабатывает за один съемочный день от четырех миллионов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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