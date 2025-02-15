Актер Чадов потерял 75 миллионов рублей из-за патриотического фильма

По словам Чадова, он написал сценарий патриотического фильма «За ВДВ» в 2021 году, после чего договорился с Боевым, что тот будет сопродюсером фильма и соавтором его сценария. Все условия были прописаны в дополнительном юридическом соглашении, отмечает издание NEWS.ru. После подписания всех бумаг разработка фильма перешла к компании, которая была оформлена на жену Боева Ирину.

Как отмечает Чадов, одним из пунктов дополнительного соглашения было разделение прибыли с проката фильма пополам. Однако после выхода картины в свет, по словам Чадова, он не получил никаких денег.

При этом супруги Боевы, получив претензии, подали на артиста в суд. По их версии, юридические документы были заключены в отношении фильма «За ВДВ!», а не «За Палыча!», в связи с чем притязания Чадова не имеют юридической силы. Однако Чадов настаивает на том, что речь идет об одном и том же фильме, и планирует дальше судиться с супругами Боевыми.

Ранее стало известно, что известный российский актер Александр Петров зарабатывает за один съемочный день от четырех миллионов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

