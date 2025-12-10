В Госдуме исключили введение в России шестичасового рабочего дня
Введение в России шестичасового рабочего дня в ближайшее время не представляется возможным. Об этом RT заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
Он указала, что развитые страны действительно постепенно переходят на 35−36-часовую рабочую неделю, однако делается это «путём эксперимента, через добровольное согласие работодателя».
Депутат отметила, что многие заводы в России работают в три смены, а при сокращении рабочего дня до шести часов «фактически потребуется четвёртая. В результате будет либо увеличение себестоимости продукции, либо снижение зарплаты. И оба варианта недопустимы.
«Единственный возможный формат — добровольный... И, скорее всего, те, кто добровольно войдут, это будут, как и в Европе, работники офисного стиля», — заключила Бессараб.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков призвал не ждать введения четырёхдневной рабочей недели на федеральном уровне, так как несколько отраслей испытывают дефицит в кадрах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
