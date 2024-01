Заявка на «Оскар»: Победителем кинофестиваля «Сандэнс» стало кино про тюрьму

Как уже писала НСН, премию им. Альфреда П. Слоуна за выдающееся изображение технологий и науки в кино, отдали фантастике «Люби меня» («Love me») с Кристен Стюарт и Стивеном Яном. Еще один важный приз — им. Уолдо Солта за сценарий, - присудили драме «Настоящая боль» («A Real Pain»), второй режиссерской работе известного актера Джесси Айзенберга. Он и Киран Калкин сыграли там главные роли кузенов-американцев, отправляющихся в тур по Польше, чтобы почтить память покойной бабушки, пережившей Холокост. Премия жюри в программе экспериментального кино NEXT была вручена эксцентричной драме из жизни обитателей Лос-Анджелеса «Маленькая смерть» («Little Death»), в которой главный герой меняется прямо в середине фильма, фокус смещается с богатых кинематографистов на местных наркоманов. А приз зрительских симпатий — музыкальному проекту «Колено» («Kneecap»), истории о реальной рэп-группе (ее музыканты сами и сыграли главные роли), которая поет в основном на ирландском и фактически продолжила борьбу за независимость их родины от Великобритании, только не на улицах с оружием, а словом, отстаивая независимость своего языка.



Гран-при жюри в секции Американской документалистики достался американо-украинской «Фарфоровой войне» («Porcelain War») о роли искусства в темные времена. В мировой документалистике — фильму «Новое в дикой природе» («New Kind of Wilderness») о семье современных Робинзонов, вынужденных вернуться в цивилизацию. Приз жюри в Мировой драме получил мексиканский «Суджо». Это история о мальчике, растущем в тени насилия, о сыне бандита, который рискует повторить судьбу своего убитого отца. Приз аудитории в этой программе ушел индийской картине «Девочки остаются девочками» («Girls Will Be Girls») об отношениях матери и дочери и их общем взрослении (также фильм получил и спецприз жюри за актерские работы).