Заявка на «Оскар»: Победителем кинофестиваля «Сандэнс» стало кино про тюрьму
Специальный корреспондент НСН Марины Латышева подводит итоги американского фестиваля независимого кино, где наградами в 2024 году отмечены остросоциальные фильмы.
В Парк-Сити в штате Юта завершился фестиваль независимого кино «Сандэнс». В нем пять конкурсных программ, в которых вручаются не только награды жюри, но и призы зрительских симпатий. Так что победителей много. Но есть фильмы, получившие сразу несколько наград и запомнившиеся больше остальных.
Как уже писала НСН, премию им. Альфреда П. Слоуна за выдающееся изображение технологий и науки в кино, отдали фантастике «Люби меня» («Love me») с Кристен Стюарт и Стивеном Яном. Еще один важный приз — им. Уолдо Солта за сценарий, - присудили драме «Настоящая боль» («A Real Pain»), второй режиссерской работе известного актера Джесси Айзенберга. Он и Киран Калкин сыграли там главные роли кузенов-американцев, отправляющихся в тур по Польше, чтобы почтить память покойной бабушки, пережившей Холокост. Премия жюри в программе экспериментального кино NEXT была вручена эксцентричной драме из жизни обитателей Лос-Анджелеса «Маленькая смерть» («Little Death»), в которой главный герой меняется прямо в середине фильма, фокус смещается с богатых кинематографистов на местных наркоманов. А приз зрительских симпатий — музыкальному проекту «Колено» («Kneecap»), истории о реальной рэп-группе (ее музыканты сами и сыграли главные роли), которая поет в основном на ирландском и фактически продолжила борьбу за независимость их родины от Великобритании, только не на улицах с оружием, а словом, отстаивая независимость своего языка.
Гран-при жюри в секции Американской документалистики достался американо-украинской «Фарфоровой войне» («Porcelain War») о роли искусства в темные времена. В мировой документалистике — фильму «Новое в дикой природе» («New Kind of Wilderness») о семье современных Робинзонов, вынужденных вернуться в цивилизацию. Приз жюри в Мировой драме получил мексиканский «Суджо». Это история о мальчике, растущем в тени насилия, о сыне бандита, который рискует повторить судьбу своего убитого отца. Приз аудитории в этой программе ушел индийской картине «Девочки остаются девочками» («Girls Will Be Girls») об отношениях матери и дочери и их общем взрослении (также фильм получил и спецприз жюри за актерские работы).
Приз аудитории в «Мировой документалистике» достался «Ибелину» («Ibelin»), трогательной истории о том, что мир компьютерных игр и вообще виртуальный мир это не просто игрушка, там живут реальные люди. По сюжету родители умершего от генетической болезни геймера разместили информацию о трагедии в его блоге. И их предположение, что последние годы их сын провел в изоляции, развеялось словно дым после того, как они начали получать письма от совершенно незнакомых людей со всего света, рассказывающих, как много покойный значил для них. Этот же фильм получил и режиссерскую награду от жюри. А кроме того, его купил Netflix, так что рано или поздно он появится в сетке стримера.
Ну и о победителях программы «Американская драма», неофициально главного конкурса фестиваля. Гран-при и одновременно режиссерская награда жюри этой секции достались картине «Летом» («In The Summers») о сестрах, живущих в Калифорнии, регулярно навещающих отца в Нью-Мексико, о том, как девочки растут, меняются и со временем примиряются с тем фактом, что отец с ними не живет. Приза аудитории (и одновременно награды жюри за лучший актерский ансамбль) был удостоен «Диди» («Didi») об американском подростке тайского происхождения, сыне мигрантов, его первой любви, его одержимости соцсетями, о том, как он не просто взрослеет, но становится американцем, сохраняя при этом связь с семьей.
А фактическим победителем фестиваля стала документальная драма «Дочери» («Daughters»). Этот фильм конкурса «Американской документалистики» получил тут награду аудитории, а также был назван фаворитом фестиваля, то есть самым популярным у публики из всех программ.
Это поразительное кино снималось восемь лет, оно посвящено дочерям и их отцам — отцы сидят в тюрьме округа Колумбия, а дочери готовятся к важному свиданию, обеду и танцу с ними в рамках специальной общественной программы поддержки заключенных и их детей. Какие-то из девочек почти не помнят отцов, но мечтают о них, какие-то злятся, что папа так надолго их оставил. В фильме показано, как спустя годы кто-то из отцов возвращается домой, тогда как кто-то наоборот получает еще большие сроки (за что — «Дочери» об этом умалчивают). Но в целом 95% участников программы больше в тюрьму не попадают, и это великолепный результат работы активистов, нацеленной на то, чтобы реабилитировать заключенных и подготовить их к жизни на свободе, мотивировать к тому, чтобы больше не рисковать своей свободой.
Сразу две важнейшие награды «Сандэнса» - колоссальный успех. Каждый год в Парк-Сити показывают фильмы, которые к концу сезона оказываются в числе оскаровских номинантов и победителей. И уже сегодня можно прогнозировать, что «Дочери» определенно могут претендовать на премию американской киноакадемии.
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