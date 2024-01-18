«Одержимость» Дэмиена Шазелла назвали самым значимым фильмом «Сандэнса»
Кинолента «Одержимость» Дэмиена Шазелла возглавила рейтинг лучших фильмов по версии американского независимого кинофестиваля «Сандэнс».
Организаторы кинофестиваля провели опрос среди более 500 кинематографистов, представителей индустрии и критиков, которые выбирали из почти 4000 фильмов, показанных в рамках фестиваля.
Победителем стала музыкальная психологическая драма «Одержимость», повествующая о конфликте одаренного барабанщика Эндрю Нимана и руководителя джазового коллектива Терренса Флетчера. Кинолента уже получила три премии «Оскар», три премии BAFTA, «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.
На втором месте в рейтинге «Сандэнса» расположился фильм «Бешеные псы» Квентина Тарантино, а третье — фильм ужасов Джордана Пила «Прочь». В топ-10 также попали «Мементо», «Маленькая мисс Счастье», «Перед рассветом», «Секс, ложь и видео», «Отрочество», «Просто кровь» и «И твою маму тоже», отмечает «Радиоточка НСН».
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