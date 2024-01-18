«Одержимость» Дэмиена Шазелла назвали самым значимым фильмом «Сандэнса»

Кинолента «Одержимость» Дэмиена Шазелла возглавила рейтинг лучших фильмов по версии американского независимого кинофестиваля «Сандэнс».

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Организаторы кинофестиваля провели опрос среди более 500 кинематографистов, представителей индустрии и критиков, которые выбирали из почти 4000 фильмов, показанных в рамках фестиваля.

Победителем стала музыкальная психологическая драма «Одержимость», повествующая о конфликте одаренного барабанщика Эндрю Нимана и руководителя джазового коллектива Терренса Флетчера. Кинолента уже получила три премии «Оскар», три премии BAFTA, «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.

На втором месте в рейтинге «Сандэнса» расположился фильм «Бешеные псы» Квентина Тарантино, а третье — фильм ужасов Джордана Пила «Прочь». В топ-10 также попали «Мементо», «Маленькая мисс Счастье», «Перед рассветом», «Секс, ложь и видео», «Отрочество», «Просто кровь» и «И твою маму тоже», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма
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