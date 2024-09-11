«Интерес есть и будет!»: Бразильский поэт назвал советскую литературу актуальной
Базилио да Сильва в эфире НСН перечислил русских писателей, которые наиболее популярны в Бразилии. Среди них, в частности, Михаил Булгаков и Лев Толстой.
Советская литература пользуется большой популярностью в Бразилии, в то время как современная российская литература не так хорошо известна в стране, рассказал в разговоре с НСН бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима, участвующий в Форуме литераторов стран БРИКС.
В Казани 11 сентября стартовал Форум литераторов стран БРИКС, на котором встретятся выдающиеся писатели, поэты и переводчики из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ и других стран. Мероприятие станет площадкой для обсуждения роли литературы в укреплении культурных связей между странами БРИКС и популяризации литературных традиций этих стран на международной арене. Базилио да Сильва рассказал о востребованности советской литературы в Бразилии.
«Кто поддерживает левый политический взгляд, всегда связаны с советской культурой, любят читать и узнавать советскую литературу. А кто имеет консервативный, антикоммунистический взгляд, им интересно узнать ее, чтобы критиковать СССР. То есть, так или иначе, в Бразилии советская литература нам очень важна и актуальна. Современная литература пока не так известна несмотря на то, что перевели Пелевина, Сорокина (даже была постановка его пьесы)… На днях будет перевод романа «Лавр» Водолазкина. Интерес к русской литературе всегда есть и всегда будет. Для нас русская литература – это синоним хорошей литературы», – сказал он.
Базилио да Сильва также перечислил русских писателей, которые наиболее популярны в Бразилии. Среди них, в частности, Михаил Булгаков и Лев Толстой.
«Самые востребованные из русских писателей – Достоевский, Толстой, Чехов, Булгаков и Бабель. То есть, классика. Много лет в Бразилии перевод делали не с русского, а с французского языка больше всего. Из поэтов очень любим Маяковского. Недавно вышли два сборника стихов Марины Цветаевой, перевели поэзию Пушкина. Интерес к произведениям классической литературы, невероятный интерес к советской литературе», – добавил писатель.
В рамках форума, который продлится три дня, также состоятся книжная выставка стран-участников форума в Национальной библиотеке Республики Татарстан, творческие встречи и круглые столы с писателями из Китая, Индии, Бразилии, России (в том числе татарстанскими), Ирана, ОАЭ и Узбекистана, передает «Радиоточка НСН».
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