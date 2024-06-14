«Баста, Абрамс и Ростов»: Писатель Андрей Подшибякин о Голливуде и хорроре из 1990-х
Автор «Последнего дня лета» рассказал о встречах с режиссером «Звездных войн» Джей Джей Абрамсом, Эммой Уотсон и Ридли Скоттом, признался, что слушает Басту и объяснил, как хит «Буду погибать молодым» попал на страницы книги.
Музыка: от Басты до Малого
Писатель и известный журналист Андрей Подшибякин в интервью НСН рассказал о рождении хоррора о Ростове 1990-х, общении с голливудскими звездами и источниках музыкального вдохновения.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В их числе выступления в Тверской области Вячеслава Бутусова, Найка Борзова, Нейромонаха Феофана и The Hatters, концерты Дианы Арбениной, «Пикника», «Танцев минус» и Валерия Сюткина в Санкт-Петербурге и Басты (на фото) в Ярославле, а также панк-нашествие в Москве с участием групп «Операции пластилин», F.P.G и Distemper.
Ну а Андрей Подшибякин рассказал НСН о ростовской музыкальной культуре и попадании в его книгу хита Мистера Малого «Буду погибать молодым»
«Про музыкальные предпочтения я, наверное, не в формате буду, потому что русский рок и рок в целом, и "Запрещенные барабанщики", которых я, безусловно, уважаю и они мои земляки, - в меня это не очень попадало. А вот Баста, Вася Вакуленко, который тоже мой земляк, мы с ним приятельствовали одно время, и эту часть ростовской музыкальной культуры я как раз очень люблю, приветствую и до сих пор даже слушаю. Что касается роли музыки в том, что я пишу, мне давно хотелось об этом поговорить. Есть такой прекрасный фильм "Мы" режиссера Джордана Пила и там используется в качестве музыкального нарративного контрапункта песня "I Got 5 on It" группы Luniz. Это такая бестолковенькая рэп-песенка из 1990-х, но то, как он с ней обращается, как он ее вплетает в канву хоррор-повествования, меня в свое время просто высадило и вынесло, произвело на меня огромнейшее впечатление. Аналогичным способом я использовал старую дурацкую рэп-песенку "Буду погибать молодым" в моем романе "Последний день лета". Те, кто читал, поймут, о чем я говорю», - сказал писатель.
Театр и литература: Случайные «Пацаны» и неслучайные «Дела»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Палата №6» в Театре Маяковского, «Русский крест» в Театре на Таганке и «Смертельный номер» в Театре Олега Табакова.
Театралы Петербурга идут на «Легенду о пианисте», в Хабаровске выбрали «Carmen P.S.» с Ляйсан Утяшевой, а в Нижнем Новгороде - спектакль «Ремарк – Дитрих» с Евгением Цыгановым и Дарьей Мороз.
Андрей Подшибякин рассказал НСН о книге «Последний день лета», которую сравнивали с сериалами «Очень странные дела» и «Слово пацана».
«"Слово пацана" - это случайность, потому что оно вышло значительно позже, а "Очень странные дела" - это не совсем случайность. Когда я его смотрел, мне очень понравилась эта стилистика, заходы в тогдашние 80-е, но нельзя сказать, что я что-то откуда-то взял. У меня возникла идея: я вспомнил свое детство, свою молодость, подростковые годы на юге. Я вспомнил трудно передаваемую словами атмосферу, которая там царила. Это были 1990-е, там были и бандитские разные дела, много чего происходило, и я решил наложить это как-то у себя в голове и потом на бумаге на мистическую сторону темных мест южной готики. И так интересно получилось: я не придумывал, не строил планы, а просто сел, начал писать и оно получилось», - сказал писатель.
По словам Подшибякина, он уже работает над продолжением хоррора о Ростове 1990-х, а экранизация пока держится в секрете.
«Про экранизацию ничего, к сожалению, пока не могу сказать, но намекну, что шансы на ее скорый анонс очень высоки. Что касается продолжения книги, да, я начал его писать. Причем я давал себе слово этого не делать, если у меня не будет истории, которая будет достойна, чтобы ее рассказать. В моей голове я закончил "Последний день лета", но в один момент мне пришла в голову идея, от которой я проснулся в холодном поту и понял, что эту историю я еще не завершил. Это удивительное ощущение: я погрузился, мне очень нравится это писать и очень хочется, чтобы всем тоже понравилось это читать», - признался автор.
Он также рассказал, как возникла идея геймерского бестселлера «Время игр».
«Что касается "Времени игр", это был нон-фикшн, моя дань уважения к концу 1990-х – началу нулевых, времени расцвета кустарной немножко игровой индустрии в России. В те далекие времена, четверть века назад я работал в культовом журнале "Game.EXE" и для того, чтобы закрыть для себя эту страницу, я хотел поговорить со всеми этим людьми, кто делал игры, у которых я брал интервью еще тогда. Мне показалось, что людям это важно прочитать, а мне важно написать, и действительно, это имело некоторый успех, я даже знаю, что эта книга лежит во многих игровых студиях, и ее читают, как такой экскурс в историю», - сказал собеседник НСН.
Кино: «Звездные войны», Невский и котики
Новый киноуикенд стартовал в России в праздничный выходной. Его главной премьерой стал мультфильм о котиках «10 жизней». Также на экраны вышла российская комедия «Бар, "Москвачики"» с участием бывшего бойфренда Ольги Бузовой, блогера Давы.
Ну а Андрей Подшибякин рассказал НСН, с кем из голливудских звезд успел пообщаться в Лос-Анджелесе.
«В свое время, когда я жил уже здесь, то писал в один российский глянец первого разбора, они просили меня брать интервью у ряда людей. Так получилось, что я пообщался в диапазоне пары-тройки лет буквально со всеми, начиная от Эммы Уотсон и заканчивая Ридли Скоттом. Наверное, самый важный профессиональный совет дал мне, сам того не зная, Джей Джей Абрамс, режиссер "Звездных войн" (на фото), большой кинопродюсер. Когда я спросил, как он работает с таким огромным, ветвящимся сторителлингом, как он рассказывает истории, которые Джордж Лукас до него за 40 лет начал рассказывать, он ответил: "Я никогда не знаю". Он пояснил, что сторителлинг – это как вести машину в тумане: у вас есть отправная точка и вы примерно представляете свою точку назначения, а вот как вы туда попадете, это невозможно рассказать и невозможно объяснить. Я сначала не поверил, но когда начал писать "Последний день лета", оказалось, что это действительно именно так. Мы приятельствовали одно время с Александром Невским, он правда очень классный чувак, вне зависимости от того, кто и что мог бы об этом писать», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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