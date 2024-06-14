«Баста, Абрамс и Ростов»: Писатель Андрей Подшибякин о Голливуде и хорроре из 1990-х

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Писатель и известный журналист Андрей Подшибякин в интервью НСН рассказал о рождении хоррора о Ростове 1990-х, общении с голливудскими звездами и источниках музыкального вдохновения.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В их числе выступления в Тверской области Вячеслава Бутусова, Найка Борзова, Нейромонаха Феофана и The Hatters, концерты Дианы Арбениной, «Пикника», «Танцев минус» и Валерия Сюткина в Санкт-Петербурге и Басты (на фото) в Ярославле, а также панк-нашествие в Москве с участием групп «Операции пластилин», F.P.G и Distemper.

Ну а Андрей Подшибякин рассказал НСН о ростовской музыкальной культуре и попадании в его книгу хита Мистера Малого «Буду погибать молодым»

«Про музыкальные предпочтения я, наверное, не в формате буду, потому что русский рок и рок в целом, и "Запрещенные барабанщики", которых я, безусловно, уважаю и они мои земляки, - в меня это не очень попадало. А вот Баста, Вася Вакуленко, который тоже мой земляк, мы с ним приятельствовали одно время, и эту часть ростовской музыкальной культуры я как раз очень люблю, приветствую и до сих пор даже слушаю. Что касается роли музыки в том, что я пишу, мне давно хотелось об этом поговорить. Есть такой прекрасный фильм "Мы" режиссера Джордана Пила и там используется в качестве музыкального нарративного контрапункта песня "I Got 5 on It" группы Luniz. Это такая бестолковенькая рэп-песенка из 1990-х, но то, как он с ней обращается, как он ее вплетает в канву хоррор-повествования, меня в свое время просто высадило и вынесло, произвело на меня огромнейшее впечатление. Аналогичным способом я использовал старую дурацкую рэп-песенку "Буду погибать молодым" в моем романе "Последний день лета". Те, кто читал, поймут, о чем я говорю», - сказал писатель.

