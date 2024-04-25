«Не цензура»: Писатель Панов оправдал «закрашенный текст» в книге о Пазолини
Писатель-фантаст Вадим Панов в эфире НСН назвал «закрашенный текст» в книге о Пазолини маркетинговым ходом.
Все издательства в мире действуют в законодательном поле того государства, где работают, если переводная книга нарушает закон, то ее просто по-другому переводят, заявил НСН писатель-фантаст Вадим Панов.
В издательстве АСТ подтвердили НСН, что в недавно вышедшей книге Роберто Карнеро «Пазолини. Умереть за идеи» часть текста закрашена. Это объяснили тем, что отобразить текст полностью «невозможно» из-за требований закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Панов заявил, что во всех странах мира существуют запрещенные книги.
«Во всех государствах существуют запрещенные книги. Это обыденность для любой страны. Данный ход можно рассматривать как маркетинговый, потому что в таких обстоятельствах переводчики просто переводят текст в соответствии с законодательством. Можно привести огромное число примеров в любых издательствах по всему миру. Отдавая книгу в перевод, издательства знают, как специалисты должны ее перевести. Это согласовывается с автором, если автор не согласен с чем-то, то он просто запрещает перевод. Это все высосано из пальца. В данном случае это не цензурирование», - отметил собеседник НСН.
Ранее в издательстве АСТ сообщили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о приостановке продаж книг «Наследие» Владимира Сорокина, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина и «Дом на краю света» Майкла Каннингема в связи с их проверкой на наличие запрещенной информации.
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