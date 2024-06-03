Бузова извинилась после скандального выступления в Уфе

Ольга Бузова попросила прощения после своего выступления в откровенном наряде на концерте в Уфе, который прошел 1 июня и был приурочен ко Дню защиты детей. Пост с извинениями певица опубликовала в своем Telegram-канале.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины, и все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — написала она.

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Она также отметила, что проход на концерт в Уфе был возможен только для лиц определенного возраста и был платным.

Это означало, что зрители могли выбрать выступление любого другого артиста, который участвовал в программе фестиваля, сообщается на сайте «Аргументы и Факты».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:СкандалКонцертОльга Бузова

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