Будут подсуживать? Пригожин об отказе от зрительского голосования на «Интервидении»
Зрители должны иметь огромное значение в голосовании на «Интервидении», сказал НСН Иосиф Пригожин.
Если в жюри музыкального конкурса «Интервидение» будут сидеть эксперты из каждой страны, они могут подсуживать своим участникам, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Оргкомитет конкурса «Интервидение-2025» ранее объявил об отказе от системы зрительского голосования. Судьбу конкурсантов будут решать исключительно профессиональные жюри, представляющие каждую страну-участницу. Главной причиной названы логистические трудности, связанные с огромной разницей во времени между разными регионами мира. Например, во время прямой трансляции в Москве в Колумбии будет полдень, а в Китае – глубокая ночь. Пригожин указал на важную роль зрителей в голосовании за победителя конкурса.
«Все делается ради зрителей. Они должны иметь огромное значение в голосовании на конкурсе. Однако если все же зрители не будут участвовать в голосовании, то в жюри должны быть профессионалы. Мы пока не знаем, кто будет сидеть в жюри. Большая тонкость заключается том, что если от каждой из стран-участниц кто-то будет в жюри, то большую оценку будет своим давать. Надо понять систему голосования, надо дождаться объявления членов жюри», - сказал собеседник НСН.
Песенный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября на столичной площадке Live Arena, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Россию на конкурсе представит Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман). который ранее признавался спецкору НСН, что ему непривычно быть только исполнителем.
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