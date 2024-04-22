Песня на стихи Марии Захаровой победила на премии «Шансон года»
Певица Любовь Успенская получила премию «Шансон года-2024» за композицию «Сила моя со мной», текст к которой написала официальный представитель МИД Мария Захарова. Церемония награждения прошла в минувшую субботу в подмосковном концертном зале «Live Арена».
Как пишет KP.ru, Захарова признавалась, что услышала фразу «Сила моя со мной» от Успенской. Высказывание «запало» и стало стержнем, на который «были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности» и ответила на «вызовы судьбы». По словам Захаровой, по сути, эта песня о России.
Впервые Любовь Успенская исполнила композицию «Сила моя со мной» на своем юбилейном концерте 24 февраля, напоминает RT. Песня стала третьей совместной работой звезды шансона и представителя МИД. Ранее Мария Захарова написала тексты для хитов «Я слишком тебя любила» и «Мольба».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Липецкой области нашли обломки метеозонда
- Губернатор Моор: Формирование пика паводка в районе Ишима ожидают 22 апреля
- СМИ: Пожар произошел на машиностроительном заводе в Воронеже
- Президент Польши Дуда призвал не вводить евро в стране
- Зачетки и студенческие билеты переведут в электронный формат в России
- Песня на стихи Марии Захаровой победила на премии «Шансон года»
- ЕС захотел включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на импорт СПГ
- СМИ: В Иерусалиме автомобиль наехал на двух человек
- Мурманский губернатор Чибис провел первое после ранения совещание
- Володин предупредил о возможном ответе на решение США по российским активам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru