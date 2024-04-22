Песня на стихи Марии Захаровой победила на премии «Шансон года»

Певица Любовь Успенская получила премию «Шансон года-2024» за композицию «Сила моя со мной», текст к которой написала официальный представитель МИД Мария Захарова. Церемония награждения прошла в минувшую субботу в подмосковном концертном зале «Live Арена».

Певица Любовь Успенская получила российское гражданство

Как пишет KP.ru, Захарова признавалась, что услышала фразу «Сила моя со мной» от Успенской. Высказывание «запало» и стало стержнем, на который «были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности» и ответила на «вызовы судьбы». По словам Захаровой, по сути, эта песня о России.

Впервые Любовь Успенская исполнила композицию «Сила моя со мной» на своем юбилейном концерте 24 февраля, напоминает RT. Песня стала третьей совместной работой звезды шансона и представителя МИД. Ранее Мария Захарова написала тексты для хитов «Я слишком тебя любила» и «Мольба».

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ФОТО: РИА Новости
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