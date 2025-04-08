«Искренний, сильный, мощный»: Захарова рассказала о появлении нового жанра в поэзии
Мария Захарова рассказала спецкору НСН о развитии в России целого пласта мощной и сильной военной поэзии, которая стала с новой силой набирать популярность после начала СВО.
В России сегодня активно развивается новый поэтический жанр – поэзия передовой, который сочетает в себе как мужской взгляд на военные события, так и лиричный женский. Об этом спецкору НСН во время съемок шоу Елены Кипер «По классике» рассказала официальный представитель МИД России, автор стихов Мария Захарова.
«Я бы не назвала это трендом, скорее, новым жанром - это, конечно, поэзия передовой. И это началось еще в преддверии 2022 года, с ситуации на Донбассе и потом, естественно, вспыхнуло уже с новой силой с сначала СВО. Это целый новый жанр и пласт, очень искренний, очень сильный, очень мощный. Здесь и мужская поэзия, и женская лирика опять же через призму этой ситуации. Это и песни, и классическая поэзия, и сочетание прозы и поэзии», - рассказала она.
Ранее певица, заслуженная артистка России Ирина Понаровская исполнила на концерте в Санкт-Петербурге песню «Мой ангел», посвященную потерявшим сыновей матерям, стихи для которой написала Мария Захарова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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