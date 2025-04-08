Пилотируемый корабль «Союз МС-27» запущен к МКС с космодрома Байконур Водителям напомнили о замене прав и предупредили об очередях в ГАИ В 2026 году к пенсии россиян может быть дополнительная прибавка МИД Ирана подтвердил предстоящую встречу с США для переговоров по ядерной программе Япония намерена сохранить участие в энергетических проектах на Сахалине