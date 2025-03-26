Не кино, а политика: Режиссер Войтинский призвал думать не о премиях, а о качестве фильмов

Режиссер Никита Михалков заявил журналистам после своего творческого вечера в Москве, что презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии состоится в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в апреле, а первое награждение проведут в декабре 2025 года. Министр культуры России Ольга Любимова отмечала, что инициатива уже широко заявлена в странах БРИКС, СНГ и ряде других дружественных стран. Войтинский уточнил, что скептически относится к любым премиям, поскольку лучшие фильмы всегда выбирает зритель.

«Есть рыночный подход, когда люди решают, что им нравится, голосуют сердцем. Все остальное – пропаганда. Все премии, включая "Оскар", я невысоко ценю. Какие-то пять тысяч академиков почему-то решают, что хорошо, что плохо, хотя мы смотрим на показы, видим, что планетарные зрители выбирают совершенно другие фильмы. Премии - искусственное насаждение каких-то искусственных рейтингов, в которых кино абсолютно не нуждается. Любая премия - активность, в которой есть пропагандистская сторона и рабочие места для всевозможной бюрократии, но кинематографу от этого ни горячо, ни холодно», - подчеркнул он.