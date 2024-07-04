«Злобная игра»: Войтинский поспорил с Михалковым о «нерукопожатных» режиссерах

«Надо понять, что никто ничего не должен, а еще, что ничто никому не запрещено. Постановка вопроса о нерукопожатных искусственная. Как говорится, можно ли жертвовать одним человеком, чтобы спасти человечество? Жизнь идет, кто может ограничивать кого-то? Какая разница, кто делает, если человек вложил душу в свое творчество и всем нравится? Нельзя считать, что кто-то имеет право что-то делать, а кто-то нет. Это правила из какой-то детской злобной игры», - отметил он.

По его словам, в искусстве всегда будет цениться талант, а зрители будут выбирать то, что им нравится.

«Все люди на планете рукопожатные, абсолютно все. Михалков больше политикой занимается, это его выбор. Но каждый волен делать то, что он считает необходимым. Талант человека должен цениться, люди будут смотреть то, что им нравится, а то, что им не нравится, смотреть не будут. Так работает рынок сегодня», - рассказал он.

Ранее Михалков заявил, что не следует наказывать уехавших из России артистов, при этом добавив, что не хочет и не будет работать с ними, передает «Радиоточка НСН».

