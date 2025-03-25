«Трата денег»: Кинокритик накинулся на премию Евразийской академии

Режиссер Никита Михалков заявил журналистам после своего творческого вечера в Москве, что презентация Евразийской киноакадемии и кинопремии состоится в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в апреле, а первое награждение проведут в декабре 2025 года. Ранее министр культуры России Ольга Любимова отмечала, что инициатива уже широко заявлена в странах БРИКС, СНГ и ряде других дружественных стран. Однако Шнейдеров высказался на этот счет довольно скептично.

«Никакого влияния у премии не будет. Не надо изобретать велосипед, он уже есть. Существует азиатская премия, есть премия BAFTA, "Оскар". Новая премия нам не нужна, это лишняя трата государственных денег, которая престижа не принесет. Хорошо, что не назовут ее "Бриллиантовая рука". Учитывая наши непростые взаимоотношения, в том числе с азиатскими странами, на новой премии мы снова получим фильмы, которые никому не нужны. Это будут картины, которых нет на премии Азиатской академии или на "Оскаре". Верю, что к премии проявили интерес в БРИКС. Значит, это будет премия Ирана, Казахстана, но много ли казахских фильмов мы знаем? Нам нужно активно продвигаться на международные премии. Не нужно отказываться от выдвижения России на премию "Оскар"», - заявил он.