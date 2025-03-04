«В 60 кинотеатрах!»: Прокатчики «Аноры» в России о сборах и будущем после «Оскара»

Президент компании Arna Media Надежда Мотина в интервью НСН рассказала, как вручение «Оскара» фильму «Анора» скажется на его прокате в России, а также отношении на Западе к российским актерам и прокатчикам.

Картина американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна ранее получила пять «Оскаров», в том числе в номинации Лучший фильм. Мотина рассказала, как ее компания получила права на прокат «Аноры» в России, отметив, что теперь роспись фильма увеличат до 60 кинотеатров.