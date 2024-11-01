«Ёлки, Кремль и Плющенко»: Индустрия новогодних шоу выросла на 70%
В компаниях «Яндекс Афиша», «МТС Live» и «Kassir.ru» подтвердили НСН существенный рост спроса на праздничные мероприятия, в топе кремлевская классика, Тим Бертон и Дядя Степа, а главным двигателем предновогоднего прогресса стали шоу легендарных фигуристов.
Спрос россиян на новогодние елки, ледовые шоу и другие праздничные мероприятия увеличился в 2024 году на 70%, при этом ранние покупки билетов говорят об окончательном восстановлении индустрии, рассказали НСН представители трех крупнейших билетных операторов.
ЦЕНЫ И СПРОС: ИНФЛЯЦИЯ И ЛЕДОВЫЙ БУМ
По данным «Яндекс Афиши», «елочные продажи» увеличились на 70%.
«Число проданных билетов на ёлки и новогодние представления в последние годы растёт. Так, с августа по октябрь 2024 года было продано на 71% больше билетов на такие мероприятия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщили НСН в пресс-службе компании.
Эти цифры подтвердила НСН и коммерческий директор группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева. При этом она отметила, что цены на билеты увеличились незначительно.
«Число проданных билетов на семейные новогодние мероприятия увеличилось практически на 70% год к году. По данным наших продаж, средний чек год к году по Москве увеличился незначительно - всего на 5% (с 2800 до 2947 руб.). Программы новогодних елок становятся все более разнообразными и интересными, растет число представлений. Все это, естественно, способствует повышению интереса и увеличивает спрос на билеты и провоцирует рост их стоимости», - отметила Каменева.
Со своей стороны, директор по билетному бизнесу МТС Live Денис Вайнштейн назвал в беседе с НСН главным двигателем предновогоднего прогресса ледовые шоу.
«Спрос на новогодние события вырос на 20% в количестве билетов и на 41% в деньгах за период с 1 августа по 20 октября 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте ледовых шоу в МТС Live рост год к году 90% в деньгах и 89% в количестве билетов», - сообщил Вайнштейн.
При этом, по его данным, в этом году немного вырос «средний заказ» на семейные мероприятия.
«С точки зрения выбора, количества билетов и событий, можно найти новогоднее мероприятие на любой вкус. При этом сегмент елок в целом отличается от других, это особое семейное событие, поэтому наблюдаются и другие потребительские тренды. На детские мероприятия в среднем продается 2,8 билета в заказе, для сравнения на репертуарные мероприятия (спектакли, мюзиклы, классика) - 1,8 билета в заказе, на концерты (включая концерты, фестивали и стендап) - 1,9 билета в заказе, на выставки и в музеи - 1,4 билета в заказе. В этом году среднее количество билетов в заказе на детские мероприятия выросло на 8% по сравнению с прошлым годом (в 2023 году - 2,6, в 2024 году - 2,8)», - отметил директор по билетному бизнесу МТС Live.
РБК утверждает, что стоимость билетов на новогодние мероприятия выросла по России на 16-18%, а в Москве чуть ли не на треть (на 28%).
Бывший гендиректор билетного сервиса Ticketland Виталий Виноградов. Комментируя эти цифры НСН, коррелировал их с инфляцией.
«У нас сейчас ключевая ставка 21%, это говорит об очень большой инфляции. Я думаю, что 15-процентное повышения цен - это даже не повышение, а компенсация базовой инфляции. Можно сказать, что цены не поднялись, если брать правильные экономические критерии. А рост спроса говорит о том, что субситутов, локальных мероприятий не очень много. Плюс, люди сейчас, видимо, не могут поехать куда-то отдыхать на Новый год, как это было раньше», - пояснил Виноградов.
ТОПОВЫЕ ЕЛКИ: КРЕМЛЬ, БЁРТОН И ПЛЮЩЕНКО
В числе самых популярных новогодних мероприятий оказались, и елки, и ледовые, и сказочные шоу. При этом пересечений у крупнейших билетных операторов оказалось немного.
Так, в компании «Яндекс Афиша» указали НСН на шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей», в котором миры Тима Бёртона сошлись с классикой Петра Чайковского, музыкой Imperial Orchestra, балетной хореографией, и мастерством артистов Cirque du Soleil.
«Самыми популярными новогодними ёлками, представлениями и постановками в Москве сейчас являются "Щелкунчик. Королевство летучих мышей", "Сказка о золотой рыбке", "Двенадцать месяцев", "Татьяна Навка. Вечера на хуторе 2.0", "Тайна семьи Деда Мороза" — на эти мероприятия продано больше всего билетов. Общероссийский ТОП-5 также возглавляет "Щелкунчик. Королевство летучих мышей" (Москва), следом идут "Самая сказочная сказка" (Краснодар), "Евгений Плющенко. Русалочка" (Санкт-Петербург), "Сказка о золотой рыбке" (Москва), "Руслан и Людмила" (Сочи)», - рассказал собеседник агентства.
Со своей стороны, директор по билетному бизнесу МТС Live Денис Вайнштейн назвал НСН топовые елки, на которые были лучшие билетные продажи в августе-октябре.
«Это рождественская сказка "Братья и Белый Король" в Храме Христа Спасителя, новогоднее представление в Кремле "Новогоднее путешествие в Заполярье", спектакль "Щелкунчик" в Государственном Кремлевском Дворце, новогоднее представление на киностудии "Мосфильм" "Полный вперед!", новогоднее мегашоу "Тайна семьи Деда Мороза", а также ледовые шоу "Щелкунчик" и "Спящая красавица" от команды Яны Рудковской и Евгения Плющенко», - отметил Вайнштейн.
По его словам, топовые елки стартуют с 20 декабря, а «Спящую красавицу» Плющенко дадут в начале января. При этом будет и знаковое новогоднее мероприятие на московской площадке.
«В числе запланированных событий — новогодние елки, которые пройдут и на собственной площадке. В московском МТС Live Холле ожидается грандиозное шоу по произведению Сергея Михалкова "Дядя Степа: Говорят, под Новый год...", где зрители встретятся с любимыми персонажами. Всего в этом году 167 постановок, что на 1% больше, чем в прошлом году. В декабре пройдет 56% всех мероприятий (в 2023 доля была 62%), а в январе 44% (в 2023 году - 38%)», - добавил Вайштейн.
При этом коммерческий директор группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева указала НСН на праздники от создателей елок в Крокусе.
«В 2024 году самым большим спросом пользуется премьерное новогоднее мегашоу от создателей Ёлок в "Крокусе" "Тайна семьи Деда Мороза", рождественская сказка "Братья и Белый Король" и "Мульти Ёлка"», - сказала Каменева.
Независимый эксперт, экс-гендиректор Ticketland Виталий Виноградов также отметил организаторов шоу в «Крокус Сити Холл» и кремлевские елки.
«Куда идут россияне? Самые известные елки в Кремле. Плюс елка Саши Зубарева, которая в "Крокусе" была, я думаю, что он и сейчас сделает что-то интересное. В топе наши известные фигуристы, которые делают ёлки и ледовые шоу. Они довольно традиционные и повторяются из года в год. Это какие-то массовые, красивые, большие истории, где ты можешь не только посмотреть представление, но ещё поиграть, купить подарки, туда много всего входит. Это, скорее, такой «experience», чем просто просмотр какого-то шоу», - объяснил Виноградов.
«РАННИЕ ПТАШКИ» И КОМФОРТ: «ИНДУСТРИЯ ВОССТАНОВИЛАСЬ»
Директор по билетному бизнесу МТС Live Денис Вайнштейн сказал НСН, что результаты сегодняшних продаж говорят о выходе и кризиса индустрии новогодних мероприятий.
«Статистика первых продаж билетов на новогодние события позволяет говорить об окончательном восстановлении индустрии. Люди снова планируют свой досуг заранее, за два-три месяца, и активно тратят деньги на новогодние развлечения. Тренд на покупку билетов заранее за несколько месяцев на новогодние шоу был всегда – с прошлого года он вернулся после кризисных событий и стал устойчивым. Он объясняется, в первую очередь, возможностью широкого выбора елок – люди могут спокойно выбрать новогоднее шоу и комфортные им места. При этом сезон высоких продаж билетов на елки приходится на ноябрь-декабрь, в эти месяцы происходит до 80% от всех продаж елок в год», - отметил Вайнштейн.
При этом в компании «Яндекс Афиша» связали рост спроса на билеты с горизонтами планирования родителей.
«Рост спроса на покупку билетов на новогодние представления мы связываем с тем, что, многие родители уже в августе-сентябре задумываются о том, как весело и с пользой провести досуг в новогодние праздники всей семьей, куда сводить детей, чтобы они получили классные впечатления, и этот поход запомнился им надолго. Билетов на такие мероприятия остаётся все меньше, и поэтому желание купить их заранее понятно», – объяснил собеседник НСН.
Со своей стороны, экс-гендиректор Ticketland Виталий Виноградов отметил, что сегодня все компании. даже государственные, меняют цены на билеты, в зависимости от спроса.
«Покупать билеты заранее – это традиционная тенденция. Люди хотят быть уверены, что у них будут удобные места на те даты, которые им хочется. Потом будет небольшой спад, а уже перед самими мероприятиями будет очень большой рост. Большинство организаторов делает скидку при ранних покупках, это так называемые называемых "early birds", здесь вилка порядка 10%. Может быть, кто-то дает больше и привлекает людей еще какими-то там плюшками, но обычно это делается для того, чтобы заранее обеспечить себе какой-то денежный поток. Для организаторов важно, чтобы это происходило равномерно, и было понятно, что происходит с ценами, потому что цены будут меняться в зависимости от спроса. Даже у государственных компаний сейчас динамическое ценообразование. Они смотрят, насколько быстро продаются билеты, и из-за этого они могут менять цены», - заключил собеседник НСН.
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