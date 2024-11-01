«Ёлки, Кремль и Плющенко»: Индустрия новогодних шоу выросла на 70%

ЦЕНЫ И СПРОС: ИНФЛЯЦИЯ И ЛЕДОВЫЙ БУМ

По данным «Яндекс Афиши», «елочные продажи» увеличились на 70%.

«Число проданных билетов на ёлки и новогодние представления в последние годы растёт. Так, с августа по октябрь 2024 года было продано на 71% больше билетов на такие мероприятия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщили НСН в пресс-службе компании.

Эти цифры подтвердила НСН и коммерческий директор группы компаний «Kassir.ru» Екатерина Каменева. При этом она отметила, что цены на билеты увеличились незначительно.

«Число проданных билетов на семейные новогодние мероприятия увеличилось практически на 70% год к году. По данным наших продаж, средний чек год к году по Москве увеличился незначительно - всего на 5% (с 2800 до 2947 руб.). Программы новогодних елок становятся все более разнообразными и интересными, растет число представлений. Все это, естественно, способствует повышению интереса и увеличивает спрос на билеты и провоцирует рост их стоимости», - отметила Каменева.

Со своей стороны, директор по билетному бизнесу МТС Live Денис Вайнштейн назвал в беседе с НСН главным двигателем предновогоднего прогресса ледовые шоу.

«Спрос на новогодние события вырос на 20% в количестве билетов и на 41% в деньгах за период с 1 августа по 20 октября 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте ледовых шоу в МТС Live рост год к году 90% в деньгах и 89% в количестве билетов», - сообщил Вайнштейн.

При этом, по его данным, в этом году немного вырос «средний заказ» на семейные мероприятия.

«С точки зрения выбора, количества билетов и событий, можно найти новогоднее мероприятие на любой вкус. При этом сегмент елок в целом отличается от других, это особое семейное событие, поэтому наблюдаются и другие потребительские тренды. На детские мероприятия в среднем продается 2,8 билета в заказе, для сравнения на репертуарные мероприятия (спектакли, мюзиклы, классика) - 1,8 билета в заказе, на концерты (включая концерты, фестивали и стендап) - 1,9 билета в заказе, на выставки и в музеи - 1,4 билета в заказе. В этом году среднее количество билетов в заказе на детские мероприятия выросло на 8% по сравнению с прошлым годом (в 2023 году - 2,6, в 2024 году - 2,8)», - отметил директор по билетному бизнесу МТС Live.

РБК утверждает, что стоимость билетов на новогодние мероприятия выросла по России на 16-18%, а в Москве чуть ли не на треть (на 28%).

Бывший гендиректор билетного сервиса Ticketland Виталий Виноградов. Комментируя эти цифры НСН, коррелировал их с инфляцией.

«У нас сейчас ключевая ставка 21%, это говорит об очень большой инфляции. Я думаю, что 15-процентное повышения цен - это даже не повышение, а компенсация базовой инфляции. Можно сказать, что цены не поднялись, если брать правильные экономические критерии. А рост спроса говорит о том, что субситутов, локальных мероприятий не очень много. Плюс, люди сейчас, видимо, не могут поехать куда-то отдыхать на Новый год, как это было раньше», - пояснил Виноградов.