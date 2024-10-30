«Глупый депутат!» Пригожин опроверг, что артистам платят за новогодние «огоньки»
Сегодня все артисты ходят на новогодние телешоу не ради заработка, а чтобы создать атмосферу праздника для зрителей, заявил в эфире НСН Иосиф Пригожин.
Артисты ходят на новогодние "огоньки" бесплатно, если они туда не будут ходить, тем же депутатам не под что будет пить шампанское в новогоднюю ночь. Об этом в беседе с НСН заявил продюсер Иосиф Пригожин.
Депутат Госдумы Игорь Антропенко ранее призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних "огоньков". По его словам, недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы, приводят его слова РИА Новости. Пригожин удивился словам депутата, и заявил, что телевидение никогда не платило гонорары артистам в принципе.
«Вы видели, чтобы кто-нибудь с телевидения когда-нибудь кому-нибудь платил деньги? Он просто глупый человек. Я не знаю, как он стал депутатом. Потому что новогодние "огоньки" у нас все "на шару" - бесплатно. Нам ничего никто не платит. Видимо, неосведомленный депутат. Можно ему вообще сказать, что мы с удовольствием не будем сниматься в "огоньке". Но мне интересно, подо что он тогда будет вечером пить шампанское. Человек делает заявление, лишь бы о нем заговорили. Он себя пропиарил. Не все депутаты достойны быть депутатами. Если он бизнесмен, как раз его средства могли бы пойти туда, куда он предлагает. Сегодня если мы идем на "огонек", мы хотим всех порадовать и вместе с руководством телеканалов создать атмосферу праздника для зрителей», - пояснил он.
Ранее стало известно, что телеведущий Иван Ургант может вернуться в эфир Первого канала уже к Новому году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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