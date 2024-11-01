«Поклоны Богомолова»: Что осталось за кулисами театральной премии «МК»

1

Вручение театральной премии «Московского комсомольца» превратилось в бенефис Константина Богомолова, при этом ее организаторы «не заметили» несколько важных спектаклей.

Насколько объективна подобная субъективность, разбирались театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, драматург и телеведущий Андрей Максимов и театральный критик Ольга Галахова, заглянувшие также в «Табакерку» и «Современник».

***

Конец октября ознаменовался вручением в Москве уже 29-й театральной премии уважаемого издания. Церемония прошла в пресс-центре газеты «Московский комсомолец». Раздавали фарфоровые тарелочки главный редактор издания Павел Гусев и театральный критик Марина Райкина.

Все лауреаты были поделены организаторами на мэтров, полумэтров и начинающих. С начинающих всё и началось. Они первыми были удостоены почетных "тарелок". При этом наибольшее число наград получили актеры, задействованные в спектаклях Константина Богомолова. При получении "тарелочек" они благодарили его, самому же Богомолову каждый раз приходилось вставать и кланяться. Когда это стало неприлично часто, Марине Райкиной пришлось отшутиться, что вся церемония, скорее, походит на бенефис Константина Юрьевича.

Помимо него не обделили наградами Театр-студию Петра Фоменко, Театр Олега Табакова и МХТ имени Чехова. Призами отметили и Театр имени Вахтангова, при этом, получая свою "тарелочку" удивительная, тончайшая актриса Евгения Крегжде поблагодарила Марину Райкину, добавив: «хоть вы нас и не любите».

М.СИНТИН: «Бросилось в глаза, прежде всего, отсутствие среди награждённых Сергея Женовача и актеров Студии театрального искусства, у которых в прошлом сезоне состоялась премьера замечательного спектакля "Лабардан-с" по "Ревизору" Гоголя. А также постановки Антона Федорова "Собачье сердце" в Московском театре юного зрителя, которую ранее выдвинули на «Звезду театрала», а здесь даже не упомянули».

Однако Андрей Максимов указал на субъективность подобных премий.

А.МАКСИМОВ: «Так не бывает, чтобы вручили премию и все были довольны. Сейчас вручили премию очень достойным людям, так что не вижу никаких проблем. Ни одна премия в мире не бывает объективной. Это игра - есть премия такая, есть премия сякая. Чем больше премий, тем больше радостных людей, но не стоит к этому так серьезно относиться».

Вместе с тем, благодаря делению лауреатов на мэтров, полумэтров и начинающих, а также выделение таких номинаций, как «Лучший актерский ансамбль», «Лучший театральный квартет», «трио», «дуэт» и ряда других, удалось отметить большое число актеров. Для некоторых эта премия и вовсе стала первой в карьере.

Театральный критик Ольга Галахова назвала это очень важным и рассказала о других своих «радостях».

О.ГАЛАХОВА: «Там победил актер РАМТа, он пятьдесят лет работает в театре – это его первая премия. Может быть, на карте выдающихся достижений эта работа не будет учтена, но для поддержки актерского искусства это очень важно. Я очень порадовалась за замечательную актрису Александру Ребенок, которая мне представляется недооценённый до конца, но при этом работает на всех площадках, определяющих состояние театра. Она, правда, получила приз за роль второго плана. Ещё я порадовалась за Евгению Крегжде, актрису Вахтанговского театра. Она шла в категории полумэтры и была награждена за лучшую женскую роль в спектакле "Повесть о Сонечке", где сыграла Марину Цветаеву. Это чрезвычайно глубокая актриса, умная, интересная, умеющая рисковать и при этом быть предельно органичной на современной сцене. Это мои радости».

Сама церемония прошла легко, быстро, без долгих речей, без пафоса, за что следует отдельно поблагодарить организаторов. Ольга Галахова указала на долгожительство премии и назвала ее «демократической».

О.ГАЛАХОВА: «Это уже 29-я премия, а в следующем году «Московский комсомолец» будет отмечать юбилей – тридцатилетие премии. Заявлялось очень много премий, в их числе были престижные и влиятельные, но в итоге многие исчезли. Так, исчезла премия Станиславского, исчезла премия "Чайка", хотя, вроде бы, у людей, их учредивших, были и административные, и финансовые ресурсы, но вдолгую дыхания не хватило. Отметим долгожительство этой премии в очень непростых обстоятельствах. Это демократическая премия - она не претендует на то, на что претендует национальная премия "Золотая маска", там внутренние требования должны быть более высокими и строгими, согласно статусу. Эта премия редакции».

