Агутин, «Руки Вверх!» и Баста: Кого россияне выбирают на новогодние корпоративы

В первой тройке по продажам в декабре давно и прочно Леонид Агутин, «Руки Вверх!» и Баста, в этом году также повышенный интерес к «Миражу» и «Комбинации», заявил концертный директор, событийный продюсер Табриз Шахиди в беседе с НСН.

Стоимость новогодних корпоративов в 2024 году выросла в среднем на 30% год к году, сообщили в ассоциации компаний по организации деловых и корпоративных мероприятий MICE Excellence, пишет РБК. Шахиди рассказал, кто будет выступать на корпоративах в этом году.