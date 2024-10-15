Агутин, «Руки Вверх!» и Баста: Кого россияне выбирают на новогодние корпоративы

Событийный продюсер Табриз Шахиди заявил НСН, что интерес к группам и исполнителям 90-х высок уже давно, а сериалы лишь подняли его еще выше.

В первой тройке по продажам в декабре давно и прочно Леонид Агутин, «Руки Вверх!» и Баста, в этом году также повышенный интерес к «Миражу» и «Комбинации», заявил концертный директор, событийный продюсер Табриз Шахиди в беседе с НСН.

Стоимость новогодних корпоративов в 2024 году выросла в среднем на 30% год к году, сообщили в ассоциации компаний по организации деловых и корпоративных мероприятий MICE Excellence, пишет РБК. Шахиди рассказал, кто будет выступать на корпоративах в этом году.

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«Гонорары топового сегмента селебрити увеличились от 20-40% до 80% в отдельных случаях . Интерес к группам и исполнителям 90-х всегда (последние лет 10) был высоким. Так, группа «Руки Вверх!» занимает лидирующие позиции в декабрьском чёсе уже лет пять, как и «Иванушки International». Временно возросший интерес к «Миражу» и «Комбинации» действительно можно отнести к популярности сериала. Однако в первой тройке по продажам в декабре давно и прочно Леонид Агутин, «Руки Вверх» и Баста», - рассказал он.

Ранее исполнитель главной роли в фильме «Руки Вверх!», актер Влад Прохоров в интервью НСН рассказал о подробностях съемок в картине, назвал главный совет Сергея Жукова и раскрыл свои музыкальные предпочтения.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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