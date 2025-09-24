Театр Вахтангова представил аскетичную версию спектакля «Старик и море»
Тайны, наивность и сила повести «Старик и море» актуальны и сегодня, при этом звезде сериала «Не родись красивой» удалось сделать шаг вперед, сказал в эфире НСН Павел Сафонов.
Театр Вахтангова представил 24 сентября первую премьеру 105-го сезона – моноспектакль Григория Антипенко «Старик и море» по одноименному произведению Эрнеста Хемингуэя в постановке Павла Сафонова. Спектакль по Хемингуэю впервые оказался в репертуаре этого театра. На показе побывал спецкор НСН, узнавший у режиссера о секретах постановки.
«Я рассматривал и другие произведения, но в итоге перечитал "Старик и море" и понял, что эта вещь давно жила внутри меня. Здесь очень много чистоты, благородства, хемингуэевской поэзии, детской беззащитности, наивности по отношению к нашей жизни и при этом очень много мужества, силы и веры, что стоит все равно идти до конца, своим путем. Тайн там тоже много. На мой взгляд все эти вещи очень интересны сейчас и стоит поговорить об этом сегодня. Камерная площадка тоже бросила свой вызов - как сделать воздушное, морское, объемное пространство произведения на такой маленькой сцене? Мне показалось, что очень интересно сделать это аскетично и очень просто, не прибегая к помощи каких-то современных мощных технологий, экранов и других вещей. Не хотелось эстрадности, хотелось театра, какого-то определённого вкуса и звука», - рассказал Сафонов.
По его словам, этот моноспектакль стал вызовом и для Антипенко, известному широкой публике по сериалу «Не родись красивой».
«Это вызов не только для меня как для режиссера, это большой актерский вызов. Я считаю, что любой актер, выходящий на моноспектакль, это как старик, который выходит к этой рыбе. Это борьба с материалом, большая и мужественная. Это хорошо, когда у артиста есть возможность вобрать в себя так много хорошего текста, а не такого мусора, который мы слышим в каких-нибудь не очень хороших проектах. Многие вещи, которые он произносит, мне кажутся очень красивыми. У нас с Гришей до этого были "Прекрасные люди", "Пигмалион", "Орфей", "Сирано", а потом большой перерыв. За это время он во многом изменился. Мне было интересно с ним при том, что он, конечно же, не может совсем уйти от своего голоса и своих красок. Мне кажется, что здесь - и это не только мое мнение, - он сделал шаг вперед, может быть, не глобальный и совершенно новый, но мне было с ним все равно вкусно, интересно и азартно сочинять», - заключил собеседник НСН.
Театральный режиссер Нина Чусова ранее рассказала «Культурному гиду НСН» о новых мюзиклах и московской встрече с Квентином Тарантино.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ГД внесли проект об ужесточении наказания за дезертирство экс-заключенных
- Вэнс пригрозил России «дурными последствиями» в случае отказа от переговоров
- Увеличение МРОТ на 20% не разорит большинство работодателей
- «Черт побери»: Филолог рассказал, как отучить молодежь ругаться матом
- Захарова: Москва не просит ИКАО смягчить санкции против авиаотрасли
- Театр Вахтангова представил аскетичную версию спектакля «Старик и море»
- В Сочи ограничили доступ к пляжам из-за угрозы атак БПЛА
- США выступили против избрания России в совет ИКАО при ООН
- «Зачем все это было?»: Актер Антипенко о моноспектакле «Старик и море»
- Россия и США подтвердили заинтересованность в деэскалации конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru