«Я рассматривал и другие произведения, но в итоге перечитал "Старик и море" и понял, что эта вещь давно жила внутри меня. Здесь очень много чистоты, благородства, хемингуэевской поэзии, детской беззащитности, наивности по отношению к нашей жизни и при этом очень много мужества, силы и веры, что стоит все равно идти до конца, своим путем. Тайн там тоже много. На мой взгляд все эти вещи очень интересны сейчас и стоит поговорить об этом сегодня. Камерная площадка тоже бросила свой вызов - как сделать воздушное, морское, объемное пространство произведения на такой маленькой сцене? Мне показалось, что очень интересно сделать это аскетично и очень просто, не прибегая к помощи каких-то современных мощных технологий, экранов и других вещей. Не хотелось эстрадности, хотелось театра, какого-то определённого вкуса и звука», - рассказал Сафонов.

По его словам, этот моноспектакль стал вызовом и для Антипенко, известному широкой публике по сериалу «Не родись красивой».

«Это вызов не только для меня как для режиссера, это большой актерский вызов. Я считаю, что любой актер, выходящий на моноспектакль, это как старик, который выходит к этой рыбе. Это борьба с материалом, большая и мужественная. Это хорошо, когда у артиста есть возможность вобрать в себя так много хорошего текста, а не такого мусора, который мы слышим в каких-нибудь не очень хороших проектах. Многие вещи, которые он произносит, мне кажутся очень красивыми. У нас с Гришей до этого были "Прекрасные люди", "Пигмалион", "Орфей", "Сирано", а потом большой перерыв. За это время он во многом изменился. Мне было интересно с ним при том, что он, конечно же, не может совсем уйти от своего голоса и своих красок. Мне кажется, что здесь - и это не только мое мнение, - он сделал шаг вперед, может быть, не глобальный и совершенно новый, но мне было с ним все равно вкусно, интересно и азартно сочинять», - заключил собеседник НСН.

