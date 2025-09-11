«И тут заходит Тарантино»: Режиссер Нина Чусова о театральных сюрпризах, кино и рок-музыке
Спектакль «Маленький принц» является вольной версией сказки Сент-Экзюпери, а мюзикл Жукова объединил войну, подростков и фэнтези, сказала в эфире НСН Нина Чусова, признавшись, что «Ария» с «Наутилусом» ей ближе «Ленинграда».
Музыка: От «Арии» до Окенфолда
Известный театральный режиссер Нина Чусова в интервью НСН рассказала о новых спектаклях и мюзиклах, раскрыла рок-н-ролльную сторону своего творчества и указала на любимых кинорежиссеров.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
В начале сентября большинство рок-звезд отдыхает от концертов после насыщенного лета. Главным музыкальным событием выходных станут выступления в Москве и Питере легендарного британского диджея Пола Окенфолда.
В городе на Неве также увидят «Чайф», а в столице двойной юбилей отметит «Бахыт-Компот». The Hattrers отправился в белорусскую Лиду, а «Ария» даст металла Хабаровску, Уссурийску и Владивостоку.
Нина Чусова рассказала, почему музыка «Арии» попала в ее шоу «Антигравитация».
«Все мои рок-истории завязаны с тем, какой материал я делаю. Под "Антигравитацию" действительно очень подошла "Ария". Мы делали аранжировки именно на их песни, поскольку они раскрывают суть человека, который на многое способен и верит в себя, стремится в полет, там есть сила. А что касается рок-н-ролл мюзикла "Девчата" - такого вообще никто не делал еще. Мы просто думали, а с чем у меня ассоциируются советские фильмы? Выяснилось, что это пин-ап какой-то, а дальше пошел рок-н-ролл. И это оказалось очень правильное попадание, судя по многочисленным отзывам», - отметила режиссер.
Она также рассказала, почему «Наутилус Помпилиус» ей ближе «Ленинграда».
«Я люблю различные направления, не только рок или рок-н-ролл, мне все интересно. Я вообще за фьюжн, за смешение разных стилей или жанров, чтобы в одном спектакле происходило все и сразу. Например, недавно прихожу домой и почему-то захотела послушать "Наутилус Помпилиус", хотя я не ярый их поклонник. В другой раз хочу послушать Макса Рихтера, потом еще какая-то история. Все зависит от состояния художника. Кто-то говорит: я буду всю жизнь слушать группу "На-На". Я не буду! Я люблю абсолютно разную музыку, но не поклонник совсем попсы. Что касается "Ленинграда", в творчество Шнура я не влюблена вообще ни разу», - призналась Чусова.
Театр: Принц, портал и Жуков
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «Плохие хорошие» в Театре имени Пушкина, мюзикл «Вальс-бостон» по песням Александра Розенбаума и «БеспринцЫпные чтения» Александра Цыпкина.
Театралы Петербурга идут на «Баядерку» (Мариинский театр) и «Спящую красавицу» (Эрмитажный театр), а в Нижнем Новгороде увидят спектакль «Пигмалион» с Олесей Железняк.
Ну а 17 сентября в Москве состоится премьера спектакля Нины Чусовой в рамках проекта Lumisfera «Маленький принц» (на фото) по знаменитой философской сказке Антуана де Сент-Экзюпери.
«"Маленький принц" — это спектакль-концерт. Кто-то это называет иммерсивный, перформативный театр и так далее, но мне кажется, что здесь все вместе, это мультижанровая история. Я продолжаю работать в стилистике мультижанра, мне нравится искать и соединять несоединимые театральные, цирковые, арт-истории, создавать необычные пространства. В этот раз мы выбрали особняк Смирнова на Тверском бульваре. Для меня это своеобразный портал - идешь по улице с бытовыми проблемами, вдруг заходишь в дверцу этого особняка и попадаешь совершенно в другой мир. Мы попытались во всех залах этого особняка создать уникальный мир Маленького принца, где совершенно сумасшедшие живые инсталляции. Основное действие происходит в Египетском зале, там разворачивается история Маленького принца с участием замечательных музыкантов, солистов мюзиклов. История рассказана достаточно вольно, потому что я представила, что Маленький принц, летчик и еще один наш персонаж, человек из мегаполиса, - это единое целое в разном времени, душа одного и того же человека, пережившая временную трансформацию», - отметила режиссер.
Чусова рассказала и о других свои проектах, в числе которых мюзикл Сергея Жукова «Ты у меня одна».
«В Губернском театре мы делаем мюзикл с Сергеем Жуковым из группы "Руки Вверх", он называется "Ты у меня одна". Этот мюзикл про войну, он тоже не очень обычный: глазами ребенка показанный и адресованный подросткам, но при этом это фэнтези. Это будет уже скоро, в середине октября. Еще один мюзикл у меня будет в Екатеринбурге, тоже мировая премьера, он написан по "Олесе" Куприна. Потом большие гастроли в Питере с разными спектаклями, в том числе "Маскарад" с Театром российской армии. Кроме того, меня пригласили председателем жюри театрального фестиваля во Франкфурте-на-Майне в Германии. Несмотря на то, что закрыты границы, все равно люди искусства разных стран протягивают друг другу руки», - подчеркнула она.
Кино: «И вдруг заходит Тарантино»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер «Дракула» Люка Бессона, а также сразу несколько российских картин: комедия «Беги» с Никитой Кологривым, драма «Семейное счастье» с Евгением Цыгановым и триллер «Толерантность» с Захаром Прилепиным.
Нина Чусова назвала любимым режиссером Джима Джармуша, фильм которого недавно выиграл Венецианский кинофестиваль, а также рассказала о знакомстве с Квентином Тарантино (на фото).
«Я люблю фильмы Джима Джармуша, потому что они тебя сонастраивают с внутренним диалогом и погружают в определенную атмосферу. Они сложные, неоднозначные. Конечно, мне нравится ужасный Ларс фон Триер, хотя я совершенно ему противоположна. Он воспевает зло, а у меня добро, но я всегда смотрю его фильмы с каким-то содроганием. Видимо, эта противоположность и привлекает. Кстати, Квентин Тарантино был у меня на репетиции. Когда он приезжал в Москву, мы репетировали в МХТ "Тартюф", тут вдруг открывается дверь и заходит Тарантино. Он просто прогуливался по Камергерскому переулку, где всегда хотел зайти в Художественный театр. Тогда еще был жив Олег Табаков. Репетиция, конечно, остановилась, потому что пришел товарищ Тарантино, меня никто не слушал. А он: давай, немножко посмотрю, как режиссер репетирует. Так что я лично знакома с Тарантино. Это было здорово, потому что мы еще студентами все смотрели его фильмы, а тут он прямо живьем - вот он, здесь, со мной рядом, абсолютная материализация!» - заключила собеседница НСН.
