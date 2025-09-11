«И тут заходит Тарантино»: Режиссер Нина Чусова о театральных сюрпризах, кино и рок-музыке

1

Известный театральный режиссер Нина Чусова в интервью НСН рассказала о новых спектаклях и мюзиклах, раскрыла рок-н-ролльную сторону своего творчества и указала на любимых кинорежиссеров.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

В начале сентября большинство рок-звезд отдыхает от концертов после насыщенного лета. Главным музыкальным событием выходных станут выступления в Москве и Питере легендарного британского диджея Пола Окенфолда.

В городе на Неве также увидят «Чайф», а в столице двойной юбилей отметит «Бахыт-Компот». The Hattrers отправился в белорусскую Лиду, а «Ария» даст металла Хабаровску, Уссурийску и Владивостоку.

Нина Чусова рассказала, почему музыка «Арии» попала в ее шоу «Антигравитация».

«Все мои рок-истории завязаны с тем, какой материал я делаю. Под "Антигравитацию" действительно очень подошла "Ария". Мы делали аранжировки именно на их песни, поскольку они раскрывают суть человека, который на многое способен и верит в себя, стремится в полет, там есть сила. А что касается рок-н-ролл мюзикла "Девчата" - такого вообще никто не делал еще. Мы просто думали, а с чем у меня ассоциируются советские фильмы? Выяснилось, что это пин-ап какой-то, а дальше пошел рок-н-ролл. И это оказалось очень правильное попадание, судя по многочисленным отзывам», - отметила режиссер.

Она также рассказала, почему «Наутилус Помпилиус» ей ближе «Ленинграда».

«Я люблю различные направления, не только рок или рок-н-ролл, мне все интересно. Я вообще за фьюжн, за смешение разных стилей или жанров, чтобы в одном спектакле происходило все и сразу. Например, недавно прихожу домой и почему-то захотела послушать "Наутилус Помпилиус", хотя я не ярый их поклонник. В другой раз хочу послушать Макса Рихтера, потом еще какая-то история. Все зависит от состояния художника. Кто-то говорит: я буду всю жизнь слушать группу "На-На". Я не буду! Я люблю абсолютно разную музыку, но не поклонник совсем попсы. Что касается "Ленинграда", в творчество Шнура я не влюблена вообще ни разу», - призналась Чусова.

