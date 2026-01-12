Над регионами России уничтожили 13 украинских беспилотников
12 января 202607:33
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 13 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
Военные перехватили и уничтожили дроны самолетного типа минувшей ночью.
Так, четыре БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, по два - над Крымом, Адыгеей, Курской областью и водами Черного моря. Кроме того, один дрон ВСУ сбили над Воронежской областью.
Ранее в Воронеже при атаке украинского БПЛА получило повреждения здание гимназии, пишет 360.ru.
