Над регионами России уничтожили 13 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 13 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

Четыре человека ранены при атаке БПЛА на Воронеж

Военные перехватили и уничтожили дроны самолетного типа минувшей ночью.

Так, четыре БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, по два - над Крымом, Адыгеей, Курской областью и водами Черного моря. Кроме того, один дрон ВСУ сбили над Воронежской областью.

Ранее в Воронеже при атаке украинского БПЛА получило повреждения здание гимназии, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
