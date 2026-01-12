Трамп: Доходы США от минеральных ресурсов Украины превысят $350 млрд

Доходы США от доступа к украинским минеральным ресурсам превысят $350 млрд. Об этом заявил журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Политик напомнил, что экс-президент США Джо Байден дал Киеву $350 млрд и «ничего за это не получил».

«Я получил назад редкоземельные элементы. Думаю, что я получил назад гораздо большую стоимость», - отметил глава Белого дома.

Трамп выразил уверенность, что именно это должен был сделать бывший глава государства.

В апреле прошлого года США и Украина заключили сделку об украинских природных ресурсах, напоминает 360.ru. Вашингтон получает приоритетное право на приобретение добытой на украинской территории продукции.

