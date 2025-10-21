«Пока не знаем, кто будет участником эксперимента, я рад, что регионы готовы к этому. Я уверен, что это должен быть федеральный закон. Нужно обсуждать единый большой закон о вейпах. Принимать запрет на употребление и продажу вейпов нужно в самое ближайшее время. После этого следует приравнять ответственность за незаконное распространение вейпов к распространению наркотиков. Если мы хотим запретить вейпы, нужно запрещать и продажу, и употребление. Вейпы – это хуже, чем наркотики, потому что не сразу видно, как вейпы влияют на здоровье. Нелегальный рынок будет в миллион раз меньше, чем легальный, будем и с этим разбираться», - рассказал он.

Ранее депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко направили обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева с предложением ввести уголовную ответственность за изготовление, хранение, распространение и использование вейпов.

