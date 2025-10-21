Депутат Гусев пообещал приравнять вейпы к наркотикам в ближайшее время
Вейпы хуже наркотиков, так как их влияние на организм не сразу прослеживается, заявил НСН депутат Дмитрий Гусев.
Нужно одновременно запрещать и продажу, и употребление вейпов, этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, заявил НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
Глава Дагестана Сергей Меликов обратился в Госдуму с просьбой сделать республику одним из пилотных регионов по введению запрета на продажу вейпов. В августе нижегородский губернатор Глеб Никитин выступил с идеей дать регионам право запрещать вейпы и также предложил сделать область пилотным регионом. Гусев рассказал, как будет происходить запрет.
«Пока не знаем, кто будет участником эксперимента, я рад, что регионы готовы к этому. Я уверен, что это должен быть федеральный закон. Нужно обсуждать единый большой закон о вейпах. Принимать запрет на употребление и продажу вейпов нужно в самое ближайшее время. После этого следует приравнять ответственность за незаконное распространение вейпов к распространению наркотиков. Если мы хотим запретить вейпы, нужно запрещать и продажу, и употребление. Вейпы – это хуже, чем наркотики, потому что не сразу видно, как вейпы влияют на здоровье. Нелегальный рынок будет в миллион раз меньше, чем легальный, будем и с этим разбираться», - рассказал он.
Ранее депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко направили обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева с предложением ввести уголовную ответственность за изготовление, хранение, распространение и использование вейпов.
