Лавров ответил на слова Сикорского о безопасности самолета Путина
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слышал слова своего польского коллеги Радослава Сикорского о том, что Польша не будет обеспечивать в своём воздушном пространстве безопасность самолёта российского лидера Владимира Путина во время его следования в Венгрию на предполагаемую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает RT.
По его словам, это говорит о том, что «поляки теперь и сами готовы совершать теракты».
«Министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то они будут препятствовать свободному движению самолета российского президента», - заключил Лавров.
Ранее глава МИД Болгарии Георг Георгиев заявил, что София готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина, пишут «Известия».
