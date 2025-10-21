Лавров ответил на слова Сикорского о безопасности самолета Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слышал слова своего польского коллеги Радослава Сикорского о том, что Польша не будет обеспечивать в своём воздушном пространстве безопасность самолёта российского лидера Владимира Путина во время его следования в Венгрию на предполагаемую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает RT.

В ФРГ призвали Венгрию исполнить решение МУС, когда в страну приедет Путин

По его словам, это говорит о том, что «поляки теперь и сами готовы совершать теракты».

«Министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то они будут препятствовать свободному движению самолета российского президента», - заключил Лавров.

Ранее глава МИД Болгарии Георг Георгиев заявил, что София готова предоставить воздушный коридор для самолета Путина, пишут «Известия».

ФОТО: РИА Новости
