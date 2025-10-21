В Госдуме назвали невозможным продление оплачиваемого декретного отпуска
Для оплаты декретного отпуска до трех лет потребуется увеличить расходы Социального фонда, заявил НСН Ярослав Нилов.
Депутаты неоднократно предлагали продлить оплачиваемый декретный отпуск, но на это нет финансирования, заявил депутат Ярослав Нилов в беседе с НСН.
России предлагают увеличить до трех лет оплачиваемый декретный отпуск. Такая мера подтолкнет женщин родить в этот период еще одного ребенка, заявила депутат Нина Останина. Сейчас в России предусмотрен порядок выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет в размере 40% среднего заработка. Его могут получать как работающие, так и обучающиеся на очной форме родители. Нилов объяснил, почему идею не поддержат.
«С такой же инициативой мы с коллегами выступали и ранее. У нас до полутора лет средства выплачиваются из Фонда социального страхования, до трех лет можно не работать, но пособия уже не выплачиваются. У нас было предложение увеличить срок до трех лет, но инициатива не была поддержана, исходя из того, какие дополнительные расходы потребуются. Когда мы вносили законопроект этот, правительство не поддержало. На это должно быть финансирование. Поэтому мы предлагали использовать остатки от других видов страхования, идею не поддержали. Работодателя это не касается, это исключительно вопрос расходов», — пояснил он.
С 1 февраля 2025 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 10 103,83 руб., а максимальный — 68 995,48 руб., отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
