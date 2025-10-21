Депутаты неоднократно предлагали продлить оплачиваемый декретный отпуск, но на это нет финансирования, заявил депутат Ярослав Нилов в беседе с НСН.

России предлагают увеличить до трех лет оплачиваемый декретный отпуск. Такая мера подтолкнет женщин родить в этот период еще одного ребенка, заявила депутат Нина Останина. Сейчас в России предусмотрен порядок выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет в размере 40% среднего заработка. Его могут получать как работающие, так и обучающиеся на очной форме родители. Нилов объяснил, почему идею не поддержат.