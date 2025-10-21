Госдума поддержала запрет продажи вейпов и табака на остановках

В пояснительной записке говорится, что розничная торговля вейпами и табаком в павильонах, размещенных на остановках, способствует доступности такого товара для населения. Кроме того, это увеличивает риск пассивного курения.

Отмечается, что запрет предлагается распространить на остановки всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов обратился в Госдуму с просьбой включить республику в число пилотных регионов по введению запрета на продажу вейпов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

