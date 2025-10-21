СМИ: Лавров и Рубио могут встретиться 30 октября в Будапеште

Отмечается, что именно эта дата фигурирует в качестве рабочей в закрытых дипломатических переговорах, пишет RT.

Ожидается, что к этому моменту венгерский премьер-министр Виктор Орбан изложит свои планы в преддверии предполагаемой встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что договоренности о встрече Лаврова и Рубио не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».