СМИ: Лавров и Рубио могут встретиться 30 октября в Будапеште
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может произойти 30 октября в Венгрии. Об этом со ссылкой на неназванного немецкого чиновника сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что именно эта дата фигурирует в качестве рабочей в закрытых дипломатических переговорах, пишет RT.
Ожидается, что к этому моменту венгерский премьер-министр Виктор Орбан изложит свои планы в преддверии предполагаемой встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что договоренности о встрече Лаврова и Рубио не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
