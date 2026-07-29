Битва за внимание: Как изменилась конкуренция в медиаиндустрии
Граница между традиционным ТВ и онлайн‑кинотеатрами окончательно стёрлась, сказала НСН Нина Ромодановская.
Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская сказала НСН, что противостояние ТВ и онлайн‑кинотеатров ушло в прошлое, сегодня ключевой становится борьба не между форматами, а за внимание зрителя: неважно, как именно человек смотрит контент, главное — что он выбирает.
Российский сериал «Ландыши» и японское аниме «Магическая битва» вошли в тройку самых популярных сериалов у россиян по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Медиалогия». Июньский рейтинг возглавили «Пацаны», «След» и «Эйфория». В списке много проектов, которые активно идут и на ТВ, и на платформах. Ромодановская отметила, что индустрия развлечений переживает смену вектора конкуренции: если раньше ключевым было противостояние ТВ и онлайн‑платформ, то теперь борьба идёт за внимание зрителя внутри самого контента.
«Сейчас уже нет смысла говорить о конкуренции ТВ и онлайн‑кинотеатров, потому что произошло их сращение. Телевизоры сегодня оснащены встроенными проигрывателями онлайн‑кинотеатров. Зрителю не принципиально, смотрит ли он эфирное телевидение, кабельное телевидение или видео по запросу — это не имеет большого значения. Нормальная ситуация, когда зритель смотрит ТВ через монитор компьютера или на ноутбуке. Думаю, онлайн‑революция уже прошла. Сегодня конкуренция разворачивается внутри контента: он борется за внимание зрителя, а то, как зритель будет смотреть этот контент, не имеет значения», — сказала она.
Ранее кинокритик Роман Григорьев сказал НСН, что современные российские сериалы нашли бы огромную аудиторию в США и Европе, если бы имели полноценный выход на эти рынки.
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