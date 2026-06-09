- Вы написали музыку к огромному количеству легендарных фильмов. А какие работы вы считаете для себя знаковыми, судьбоносными, повлиявшими на вас лично и вашу карьеру?

- Первый фильм – это, конечно же, «Остров сокровищ», музыка к которому вызвала практически скандал. Дело в том, что был «Остров сокровищ» 1930-х годов, музыку к которому писал Никита Богословский. А когда появился фильм с записанной многоканально музыкой - это было первый раз в истории нашего кино и стало маленькой революцией – это было в штыки воспринято Богословским. Говорили, что это непонятный, абсолютно не советский стиль. Для меня в этом были одни минусы, за исключением любви публики, которая с удовольствием слушала пластинку, вышедшую огромным тиражом. А через 10 лет Богословский лично вручил мне премию за лучшую музыку к фильму «Бедная Лиза». Для меня это был очень важный исторический акт, так что это все закончилось миром.

Потом был фильм «Усатый нянь». Мы не относились к нему серьезно: что-то там про детей, какой-то детский сад... И вдруг эта музыка стала очень популярной до сих пор. Было «Большое космическое путешествие», песни из которого тоже стали очень популярными. Эти фильмы добавляли мне известности и хорошего отношения зрителей. Ну а потом вышли два фильма, которые выстрелили с огромным резонансом, - это «Приключения Буратино» и «Красная Шапочка», снятые Леонидом Нечаевым на «Беларусьфильме». Эти фильмы смотрели десятки миллионов человек, вся страна. Вот тогда ко мне пришла серьезная известность.

«Тот самый Мюнхгаузен» - это и любимый мой фильм, и музыка тоже любимая, для меня он очень много значил. Очень важным этапом была «Русь изначальная». Это был 1983-й год, я привез первый маленький компьютер Macintosh. С ним мы записали из студии, которую я сделал у себя дома, музыку к очень большому широкоформатному фильму. Это для меня был технологический прорыв.

- Что произошло с вашим творчеством в новом тысячелетии?

- В XXI веке было много фильмов, в том числе великолепный фильм Николая Лебедева «Звезда», к которому была написана одна из моих любимых музыкальных тем. Но самое главное, что при советской власти за фильмы «Буратино» и «Красная шапочка», за «Юнону и Авось» давали государственные премии СССР всем, кроме композитора. Мне не дали никаких премий, никаких званий, ничего, а тут вышел фильм «Звезда» и я стал лауреатом государственной премии, получил разные призы. Это было официальное признание властей, но это был 2002 год, совсем другая эпоха и совсем другая Россия. Этот фильм собрал для меня награды и звания.

Из последних фильмов мне очень дороги «Повелитель ветра» и новый «Буратино».