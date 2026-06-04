«В картине меня привлекла возможность вернуться в свою юность, впервые за полвека взять саблю в руки и сыграть тренера. Я очень серьезно занимался фехтованием. Да, на съемках у меня есть дублер, но он нужен только тогда, когда очень долго ставится свет, когда нужно присутствие объекта в луче света. Все остальное я делаю сам. Я ходил на подготовительные тренировки, чтобы восстановить свою форму. Надо сказать, что тренерская работа и так называемые уроки, которые дает тренер спортсменам, менее строги к сабельной стойке, там все направлено на обучение спортсмена. Но рука должна быть правильной, удар должен быть поставленным. Это все у меня сохранилось, поэтому мои тренеры сказали, что мы сильно сокращаем количество занятий, поскольку я в форме. Впереди еще 13 съемочных дней, приблизительно половина съемок, и я наслаждаюсь общением со съемочной группой и партнерами. Я счастлив, что рядом со мной такие замечательные актрисы, как Юлия Пересильд и Софья Каштанова. Стараюсь им соответствовать», — сказал Стоянов.

Собеседник НСН добавил, что «Учитель фехтования» — фильм о том, как стать победителем, оставшись при этом человеком.

«“Учитель фехтования”, конечно же, снимается не для нескольких тысяч действующих фехтовальщиков. Спорт — это фон, на котором разворачивается очень серьезная история, это картина о пути в жизни, о конкуренции, о цене победы, о том, как ее добиться, не потерять семью и остаться человеком. Я думаю, что это фильм для очень широкой аудитории», — подчеркнул он.

Отдельно Стоянов похвалил работу Каштановой и Пересильд.

«Вместе с нами снимаются спортсменки из женской сборной России по фехтованию на саблях. В фильме спортсменки существуют почти как артистки, а замечательные актрисы Юлия Пересильд и Софья Каштанова уже существуют почти как спортсменки. Все они сделали огромный шаг вперед, несоизмеримый с тем временем, которое на это было отпущено. И вот актрисы демонстрируют приличную фехтовальную технику с множеством нюансов, по которым очень легко распознать любителя или человека, который делает вид, что фехтует, а фехтовальщицы уже давно воспринимаются мной как актрисы. Для меня это наслаждение — учить артисток фехтованию, а фехтовальщиц — нашему ремеслу», — подытожил он.

Ранее Стоянов заявил, что от фильма «На деревню дедушке 2» зрителю стоит ждать теплой атмосферы первой части, при этом значительное внимание в картине уделят не только взрослым персонажам, но и внуку. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

