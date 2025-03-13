СМИ: Счетная палата обнаружила половину кино «Мосфильма» за балансом киностудии

В документе отмечается, что «основной и уникальный актив» студии - коллекция из более чем 2,8 тысячи лент, созданных на киностудии за 100 лет ее существования. Почти 1,5 тысячи фильмов находятся «за балансом без денежной оценки». В реестр федерального имущества «Мосфильм» внес данные лишь о 90 проектах. На балансе киностудии учтены всего 39 фильмов.

Как указали в Счетной палате, списанные с баланса проекты в 2022–2024 годы неоднократно становились предметом сделок передачи прав на использование и «генерировали значительный и постоянный доход» студии. Это позволяет считать ленты нематериальными активами. Также за балансом «Мосфильма» учитывались его основные товарные знаки. При этом киностудия продолжала инициировать судебные разбирательства за неправомерное использование брендов.

В пресс-службе «Мосфильма» отметили, что ситуация с нематериальными активами возникла в связи с пробелами в регулировании, которое «не учитывает специфику учета произведений, созданных в советский период». Для обеспечения прозрачности использования проектов «Мосфильм» ведет учет фильмов, а также товарных знаков, на забалансовых счетах.

Между тем Счетная палата отчиталась, что за прошлый год обеспечила возврат в бюджеты всех уровней рекордных 148,9 млрд рублей, пишет 360.ru.

