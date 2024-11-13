Шахназаров: «Мосфильм» выделил на нужды СВО шесть млн рублей
Киноконцерн «Мосфильм» в 2024 году выделил на благотворительность восемь млн рублей. Как сообщает пресс-служба Кремля. об этом заявил генеральный директор студии Карен Шахназаров.
На встрече с президенто РФ Владимиром Путиным он уточнил, что шесть млн рублей из указанной суммы были выделены на нужды специальной военной операции (СВО).
Шахназаров также рассказал, что в 2023 году киноконцерн передал российской армии 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, хранившихся на военно-технической базе.
«Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны – забрали эти машины», - заключил он.
Ранее Шахназаров заявил, что на «Мосфильме» готовят два проекта, которые будут посвящены СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru