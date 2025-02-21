«Борьба за выживание!»: Сокуров попросил Путина помочь кризисному «Ленфильму»

Сокуров подчеркнул, что сохранение «Ленфильма» особенно важно в контексте юбилея Великой Победы, студия выстояла в блокаду Ленинграда. При этом режиссер признался, что говорил на эту тему с Путиным и раньше, это «уже третий или четвертый раз». Сокуров выразил надежду на поддержку главы государства, при этом задался вопросом, сможет ли президент найти для этого время.

ГОРОД НЕ ПОМОГ

Деятели культуры заподозрили неладное на фоне ухода Федора Бондарчука, который в конце января покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм» - вслед за гендиректором Эдуардом Суворовым.

Бондарчук занимал пост с октября 2021 года. Уход обосновали «увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера «НМГ Студии», передает РБК.

11 декабря стало известно, что генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов уволен с должности. Как указывается, Суворов был снят распоряжением как раз Росимущества. Его предшественник на этом посту Федор Щербаков был уволен после того, как оказался объявлен в розыск по уголовной статье.

По делу о вымогательстве также разыскивается журналист и пресс-секретарь «Тавриды» Дмитрий Жмуцкий, который, как и Федор Щербаков, объявлен в международный розыск. По данным СМИ, бывшие «культурники» скрываются за границей.

После Суворова руководителем киностудии была назначена Надежда Андрющенко. Но в конце января Союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору города Александру Беглову с просьбой передать киностудию «Ленфильм» в ведение Комитета по культуре Северной столицы.

Последние годы киностудию возглавляли «присланные из Москвы начальники», которые не смогли вывести «Ленфильм» из кризиса, заявил ответственный секретарь петербургского СК Александр Бабаян. Он утверждает, что в Петербурге есть «достойные люди, которые знают, что делать для того, чтобы “Ленфильм” снова стал большой кинофабрикой».

Бабаян призвал передать 100% акций городу. По данным Союза кинематографистов, долги «Ленфильма» превысили 100 млн рублей. СМИ писали, что у студии также есть активные судебные разбирательства, в том числе с собственником компании — Росимуществом.

При этом сам же Сокуров говорил НСН, что передача студии городу не решит проблемы. По его словам, это бессмысленно, так как власти не хотят заниматься вопросами кинематографа, сама студия брошена на произвол судьбы уже несколько лет, а «Мосфильму» не нужен дополнительный конкурент.