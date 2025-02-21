«Борьба за выживание!»: Сокуров попросил Путина помочь кризисному «Ленфильму»
Режиссер Александр Сокуров заявил, что доложил президенту о проблеме, так как студия «Ленфильм» и ее деятели вынуждены «выживать». До этого предлагалось передать студию городу, этот вопрос не был решен, в Госдуме же винят руководителей студии в кризисе.
Ситуация вокруг петербургской киностудии «Ленфильм» принимает новые обороты: проблема дошла до президента России. Народный артист России, режиссер Александр Сокуров сообщил, что обратился лично к Владимиру Путину с просьбой помочь «Ленфильму».
«Мы пытаемся спасти студию, но без помощи государства добиться этого очень сложно. Когда Владимир Владимирович был в Петербурге на вечере памяти Анатолия Александровича Собчака, я лично доложил о ситуации, которую надо помочь разрешить», - передает ТАСС его слова.
По его словам, киностудия переживает критически сложный период с экономической точки зрения, за последние пять лет сменилось несколько генеральных директоров, а многие деятели, причастные к проекту, просто ведут борьбу за его выживание.
Сокуров подчеркнул, что сохранение «Ленфильма» особенно важно в контексте юбилея Великой Победы, студия выстояла в блокаду Ленинграда. При этом режиссер признался, что говорил на эту тему с Путиным и раньше, это «уже третий или четвертый раз». Сокуров выразил надежду на поддержку главы государства, при этом задался вопросом, сможет ли президент найти для этого время.
ГОРОД НЕ ПОМОГ
Деятели культуры заподозрили неладное на фоне ухода Федора Бондарчука, который в конце января покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм» - вслед за гендиректором Эдуардом Суворовым.
Бондарчук занимал пост с октября 2021 года. Уход обосновали «увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера «НМГ Студии», передает РБК.
11 декабря стало известно, что генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Суворов уволен с должности. Как указывается, Суворов был снят распоряжением как раз Росимущества. Его предшественник на этом посту Федор Щербаков был уволен после того, как оказался объявлен в розыск по уголовной статье.
По делу о вымогательстве также разыскивается журналист и пресс-секретарь «Тавриды» Дмитрий Жмуцкий, который, как и Федор Щербаков, объявлен в международный розыск. По данным СМИ, бывшие «культурники» скрываются за границей.
После Суворова руководителем киностудии была назначена Надежда Андрющенко. Но в конце января Союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору города Александру Беглову с просьбой передать киностудию «Ленфильм» в ведение Комитета по культуре Северной столицы.
Последние годы киностудию возглавляли «присланные из Москвы начальники», которые не смогли вывести «Ленфильм» из кризиса, заявил ответственный секретарь петербургского СК Александр Бабаян. Он утверждает, что в Петербурге есть «достойные люди, которые знают, что делать для того, чтобы “Ленфильм” снова стал большой кинофабрикой».
Бабаян призвал передать 100% акций городу. По данным Союза кинематографистов, долги «Ленфильма» превысили 100 млн рублей. СМИ писали, что у студии также есть активные судебные разбирательства, в том числе с собственником компании — Росимуществом.
При этом сам же Сокуров говорил НСН, что передача студии городу не решит проблемы. По его словам, это бессмысленно, так как власти не хотят заниматься вопросами кинематографа, сама студия брошена на произвол судьбы уже несколько лет, а «Мосфильму» не нужен дополнительный конкурент.
«Важно сохранить «Ленфильм», потому что это профессиональный кинематографический объект, очень важный для развития национального кино. Но она будет мешать «Мосфильму», каким-то другим конкурентам. Такая студия нуждается в поддержке, чтобы ей руководили профессионалы кино. К сожалению, это не вызывает интереса у госорганов. Я думаю, что передать студию городу – это сегодня один из вариантов, но я не вижу у нашего губернатора никакого желания заниматься вопросами культуры, кинематографа. Город и государство повернулись спиной к киностудии «Ленфильм». К нам не прислушиваются, а прислушиваются к тем людям, которые готовят ее закрытие», - объяснял он.
С ним согласилась кинокритик и художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Ирина Павлова, которая в разговоре с НСН говорила, что положение «Ленфильма» плачевное, киностудию сознательно и упорно банкротят много лет, чтобы заполучить лакомый кусок территории в центре Санкт-Петербурга.
«На «Ленфильме» нет целенаправленной творческой политики… При этом последние 15 лет в студию вбухивались миллиарды. На те суммы, которые в студию вбухивались, можно было пять новых на этом месте построить, полностью оснащенных студий. Но эти деньги куда-то рассасывались, каждый новый директор оказывался под следствием и куда-то исчезал. То есть, все по Салтыкову-Щедрину – воруют», - заключила она.
ОТКАЗ ОТ ЦЕННОСТЕЙ
В Госдуме также попытались объяснить, что случилось с «Ленфильмом». Финансовый кризис киностудии «Ленфильм» - это показательный пример того, что происходит с российским кинематографом на фоне отказа от духовных ценностей в пользу западных боевиков, заявил в беседе с НСН член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.
«Проблемы «Ленфильма» - это наиболее яркий пример сложной ситуации во всей кинематографической отрасли. За долгие годы на смену отечественным профессиональным советским фильмам пришла западная культура и пропаганда, которая вытеснила наши духовные и нравственные ценности. А попытки создать ремейки фильмов или боевики о 90-х лишь еще больше усугубляли финансовые и творческие сложности отечественного кинематографа», - объяснил он.
По его словам, без финансовой и административной поддержки государства студия не сможет вернуться к выпуску шедевров. Конкретный план мероприятий, которые могли бы помочь «Ленфильму», он не предложил.
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